Crnobrnja kaže u minutu 01:20:49:

Želimir: Pitao sam koliko ja tebi dugujem da mi to završimo na kraju? On kaže:

Agim: Nismo se mi dogovorili 105, nego 150.000 smo se dogovorili.

Želimir: Ja kažem dobro. Ok. To je još 45.000 razlike. Pošto sam ja 105.000 isplatio. On kaže da. Ali ja kažem , imaš terete ovde. Šta ćemo sa ovim teretima? Ne možemo da prepišemo objekat, jer još uvek postoje tereti... (tereti nisu postojali ) Došli su notari ... ( NOTARI SU DOŠLI TEK 2014. godine, odnosno 3 godine kasnije nego što Crnobrnja kaže) Pa dobro možemo mi da rešimo te terete, al daj ti da isplatiš meni..

Želimir: Prvi put sam isplatio pa nisam prepisao, sad ponovo da isplatim pa ponovo da ne prepišem, i on je obećao da će da skine te terete..(koji nikada nisu postojali). ZnaČi Cenobrnja je hteo da isplati ali "nije mogao zbog tereta". (koji ne postoje ). Dalje...

Želimir: E sad, zašto on te terete nije skinuo, i zašto on tih 45.000 nije uzeo, nije mi bilo jasno u tom momentu. Dakle, pre samo 10-15 sekundi Crnobrnja kaže da mu je Ukić tražio da mu isplati još preostalih 45.000, ali mu on nije dao zbog „tereta", ( koji ne postoje ) a sada kaže da Ukić nije hteo da ih uzme...

Dakle, niko ni ne treba da osporava njegove laži, vec on to sam radi veoma uspešno.. Prvo nije hteo da mu plati 45.000, zbog "navodnih terreta" ( koji ne postoje ) a posle 10-15sekundi kaže da „On nije hteo da ih uzme"... Čak i u njegovom NEOVERENOM Predugovoru koji je Sam Želimir dostavio u tekstu od 09.10.2025. godine Vama, u članu 6 piše:

-Prodavac garantuje kupcu da predmetna nepokretnost iz clana 1. ovog Predugovora nije predmet sudskog spora ili postupka ma koje vrste, i da nije opterecena upisanim ili neupisanim pravima u korist trecih lica koji umanjuju ili ogranićavaju kupčevo pravo kao da nije bila predmet bilo kakvog pravnog ili drugog posla pre toga".

Dakle, sve je Sam potvrdio što sam ja u gostovanju na Kurir TV rekao.

- Nije bilo tereta.

- Priznao je Agimu Ukiću dug od 45.000 evra, i hteo je da ih navodno isplati, ali nije mogao zbog "tereta" koji nisu postojali.

Dalje, u satu 01:22:07 sec Crnobrnja kaže:

Citiram:

Želimir: Na samoj licitaciji ja se nisam mogao pojaviti. Mogao sam, ali nisam imao nikakvu veliku šansu, zato što ja učestvujem sa "NOVCOM", a poverilac učestvuje sa tim nekim Odlukom, i tim nekim Rešenjem, papirom ...

Dakle, Želimir sada sam priznaje da je znao za licitaciju, ali nije ucestvovao zato što mora da učestvuje sa „NOVCOM" a kasnije kaže:

- Ja nisam ni znao za licitaciju...

Naravno da je znao kao što je ovde sam potvrdio, samo to sa „NOVCOM" mu se NIKAKO nije svidelo. Mnogo ga boli kad se učestvuje sa „NOVCOM"

Dalje, vreme: 00:32:10 sec

Voditeljka : Ko je Vas obavestio o tome (o licitaciji )

Želimir: Obavestila me kancelarija...

Ali već u nastavku rečenice Želimir kaže: "Mislim da niko nije "OBAVJEŠTEN" Pa, jel si OBAVJEŠTEN" ili nisi? "Jel si muzičar, ili nisi muzičar"?

Dakle, prvo kaže da ga je obavestila kancelarija, a u nastavku rečenice kaže da niko nije "OBAVJEŠTEN"

Pa dalje Crnbrnja kaže:

Želimir: Ja sam se pojavio drugi dan kao pravo preče kupovine, i ODOBRENO MI JE TO DA MOGU DA KUPIM ...( KAKVA LAŽ ) Njegov Podnesak kao nosioca prava preče kupovine je ODBIJEN, jer nema takvo pravo. Ako mu je ODOBRENO, zašto nije kupio? Da je njegov bessmisleni Prigovor ODBIJEN jasno piše u Zaključku javnog izvršitelja.

Dalje, o satu 01:24:46 sec:

Želimir: Evo vam 107,000, ali kaže ne. Smatra se imovina Ukić Agima koja je unutra, da je to njegovo.( KAKVA LAŽ ) Niko ne pleni njegove gume,. UPRAVO SUPROTNO piše u svakom Zakljucku javnog izvršitelja:

CITAT IZ ZAKLJUČKA:

- Predajom navedenih nepokretnosti ispražnjenih od svih lica i stvari izvršnom poveriocu kao kupcu...

Vreme: 01:25:16 SEC.

Želimir: Ja OPET porazgovaram sa Ogledalom, Imam jedno Ogledalo kući, kad mi je god teško odem na njega tamo, i kažem mu neke stvari:

Ovo je Genijalno... Dakle Želimir vrlo često prica sa Ogledalom.Postavlja se logično pitanje. Da li su to znali psihijatri u „Lazi Lazarevicu" kad je tamo bio sproveden od strane policije? Očigledno nisu. Jer da jesu, ne bi bio otpušten dugo odatle...

Umesto toga DVA psihijatra i JEDAN psiholog kao veštaci donose sledeću Odluku pred tužiocem ( gde je bio sproveden), u krivičnom predmetu KT 947/25 koja glasi: - Samim tim nema indikacija za merom bezbednosti medicinskog karaktera. Nema opasnosti od ponavljanja dela, te nije opasan po sebe i svoju

okolinu...

Kakav GAF dva neuropsihijatra i jednog psihologa. Upravo je ponovio krivično delo na sledecem izvršenju. Pretio je svima da ce nas zapaliti benzinom, ko god ude u objekat, neće živ izaći...

Vreme: 00:33:40 sec

Želimir: Ona ti ( Izvršitelj ) samo pripiše koliki su to troškovi. Ti troškovi se kreću negde dve dve i po hiljde evra.

Voditeljka: Cega troškovi?

Želimir: Svaki „NJEZIN" izlazak.

Voditeljka: Samo što su se pojavili, došli do Vas i nešto pisali?

Želimir: Tako je. Otprilike 160.000 dinara je samo "NJEZIN" izlazak....

Pa da demantujem i ove neistine Crnobrnje, čuvenog vulkanizera.

Samo jedan Predujam od maja 2024. godine je plaćen od 439,373,92 dinara.

U gore naveden iznos nisu uračunata sva angažovana lica koja izlaze na izvršenje, a to su :

- Advokati, bravari, geometri, privatno obezbedenje, vozilo za transport, radna snaga, magacin itd...

Dakle, kada se gore navedenom iznosu dodaju sva angažovana lica, to košta oko 6.000 evra, SAMO TAJ JEDAN IZLAZAK NA IZVRŠENJE.

Pa kada Želimir bude konačno izbacen sa placa koji godinama uzurpira protivpravno, i bude u zatvoru, za počinjena krivična dela, svi ti troškovi padaju njemu na teret, koje će morati da plati u roku od 15 dana pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Već sada je na uslovnoj slobodi, samo što se brani sa slobode u krivičnom predmetu KT 947/25, kome je dodata još jedna krivična prijava dana 05.08.2025. godine. Šta ce Želimir onda da radi kada bude sam sebi prouzrokovao još 100.000 evra troškova, a ne bude imao da ih plati? Sve to znaju i njegovi advokati, i upozoravaju ga šta sledi...

A posebna priča je Grgur pravnik, odnosno zaštitnik Želimira Crnobrnje, koji apsolutno ne zna ništa o činjeničnom stanju konkretnog predmeta, a brani životom i telom, kako kaže Želimira Crnobrnju. Na gostovanju na Kurir televiziji dana 11.09. 2025 godine, na kome smo bili zajedno, kao „DOKAZE" da je Želimir Crnobrnja vlasnik placa koji je predmet izvršenja on dostavlja sledeće:

- Fotografiju zgrade, neovernu priznanicu, neoveren predugovor, i izjavu Crnobrnje u policiji...

Tužno je kada jedan pravnik kako se predstavlja, ne zna šta je dokaz za sud. Svi ti „papiri" koje je pokušao da predstavi kao DOKAZ su apsolutno bezvredni za sud. Kupoprodajni Ugovor o prometu nekretnina, kao i priznanica o isplati moraju biti overeni u sudu, da bi bili Validni za sud. Za takve Ugovore tada je bio nadležan bivši četvrti sud ( kod starog Merkatora ) Ti "papiri" koje je navedeni Pravnik doneo na televiziju i predstavlja kao DOKAZ, mogu da posluže jedino za RECIKLAŽU.

-Ovo je poslednji put da demantujem dva gore navedena lica, jer više nema nikakvog smisla demantovati njih dvojicu, jer jedan od njih ništa ne zna o predmetu, a drugi laže već šest meseci po raznim televizijama, i od sebe pravi žrtvu, a upravo je suprotno. Sami svojim izjavana govore mnogo više, nego što bih ja mogao da kažem, a naročito Crnibrnja koji sam sebe demantuje. On bi morao pre nego što počne nešto da priča na televiziji, ponovo ode do svog ogledala i dogovori se sa njim šta tačno treba da kaže... Za nas kao poverioce je nadležan sud Republike Srbije, i sve ostale institucije naše države. Nisu dovoljne samo fotografije i izjave u policiji. Ko govori ostinu to potvrđuju pranosnažne presude Višeg i Apelacionog suda, koje su u korist poverioca, a ne prazne priče ova dva lica.