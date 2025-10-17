Slušaj vest

Danas je održana osnivačka sednica Fondacije Eparhije osečkopoljske i baranjske pod nazivom "Sveta Petka" u svečanoj sali Patrijaršijskog dvora u Dalju, a događaju je prisustvovao predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević.

Fondacija "Sveta Petka" posvećena je stipendiranju dece i omladine iz srpskih pravoslavnih porodica sa teritorije Eparhije osečkopoljske i baranjske, koja obuhvata Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem.

Cilj fondacije je podrška talentovanoj deci kako bi mogla da razviju svoje sposobnosti, ostvare ambicije i doprinesu svojoj zajednici.

- Čestitam, pre svega, episkopu osečkopoljskom i baranjskom vladiki Heruvimu i predsednici Fondacije "Sveta Petka", gospođi Stanisavljević, na ovom poduhvatu, rekao bih, svojevrsnoj avanturi. U ovim vremenima, kada se odlučite da se bavite poslom za koji su se oni opredelili, rizikujete mnogo toga. Posebno kada postoje brojne prepreke, i objektivne i subjektivne, ali ovo je bogougodno delo i verujem da će Fondacija "Sveta Petka", kao deo osečkopoljsko-baranjske eparhije, doneti dodatnu snagu za očuvanje nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta Srba na prostorima istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema - rekao je na početku Miloš Vučević.

- Misija ove fondacije, po mom mišljenju, jeste da se na još bolji i organizovaniji način posveti najmlađima pripadnicima srpskog naroda kako bi bez bojazni i prepreka mogli da uče o svom kulturnom, nacionalnom i duhovnom identitetu, da ne zaborave svoj jezik, pismo i veru, i da razumeju sve ono što čini DNK našeg naroda, bez obzira u kojoj državi žive ili na kojem prostoru borave - rekao je i dodao:

- To je, po meni, suštinski cilj, i verujem da je ovaj posao, uz blagoslov, nešto što se dugo čekalo i što će doneti konkretne rezultate. Drago mi je što smo se danas sabrali s obe obale Dunava, što su ovde predstavnici Srba iz Hrvatske, poslanici Samostalne demokratske srpske stranke, predsednik opštine Erdut, kao i mnogi lideri srpskog naroda na ovim prostorima, zajedno s mitropolitom i domaćinom vladikom, ali i mi iz matice, iz Srbije.

Miloš Vučević se zahvalio svima, verujući da će narod koji živi ovde, i Srbi i Hrvati, razumeti značaj ove fondacije.

- Želimo im mnogo uspeha u radu. Ovo je poruka predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: Instagram

"Srbija, kao i svaka druga država, ima pravo i obavezu da brine o svom narodu gde god on živeo"

- Isto kao što to činimo i u Bosni i Hercegovini, ne samo u Republici Srpskoj nego i u Federaciji BiH, kao što činimo i u odnosu na naše sunarodnike u Crnoj Gori i u Severnoj Makedoniji, tako i u Mađarskoj zajednici, gde god da žive Srbi na ovim prostorima. Kao što i Hrvatska apsolutno, legitimno i legalno pomaže očuvanju nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta Hrvata u Srbiji, tako i Srbija ima pravo i dužnost da pomogne svom narodu da finansira određene projekte i institucije, da pomogne u školovanju i studiranju, da sarađuje sa institucijama srpske zajednice na prostorima današnje Hrvatske, ne samo ovde u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu, nego svuda gde Srbi žive - rekao je i dodao:

- Postoji zaista bezbroj mogućnosti za saradnju, sve zavisi od toga da li smo kreativni, voljni, sposobni i sabrani. Verujem u uspeh.

Vučević je istakao da je pred nama mnogo posla, ali da veruje da će se unaprediti bilateralni odnosi između Hrvatske i Srbije.

- To je potrebno i jednoj i drugoj državi. Nikada se nećemo složiti oko svih tumačenja, datuma i istorijskih događaja, ali to ne znači da ne treba da sarađujemo i da pokušamo da smirimo tenzije. Verujem da će srpska zajednica imati apsolutno ravnopravan status i da mora da ga ima u Republici Hrvatskoj, kao i svi narodi i građani koji tamo žive.