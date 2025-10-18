Slušaj vest

Na svakom putovanju stupam u kontakt sa direktorima institucija, književnicima, novinarima, umetnicima. Moja znatiželja i unutrašnja glad za kvalitetnim razgovorom i razmenom iskustava, za novim prijateljstvima sa ljudima koji su mi slični nadovezuju se na konkretne interese Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat, koje vodim.

Unapređenje međunarodne saradnje jedan je od glavnih naših ciljeva i mi smo jedino srpsko udruženje koje svoje članove i ogranke ima u čak četrdeset zemalja planete - od Indonezije i Japana do Tanzanije i Amerike. Zato sam jedva dočekao da i putovanje za Portugal iskoristim za obnovu nekih starih i uspostavljanje novih prijateljstava, ali i kulturne saradnje.

Zbirka Čehova u Beogradu

Kako je bilo divno susresti se s Jutom Herher posle deset godina!

- Proletele su godine kao tornado - kaže nasmejana Juta, Nemica, koja je veći deo života provela u Nemačkoj.

Njen suprug Peter Urban bio je jedan od najznačajnijih prevodilaca sa slovenskih jezika na nemački jezik. Urban je bio najbolji stručnjak za Čehova van Rusije, čovek koji je godinu dana studirao u Beogradu i prevodio mnoge srpske klasike na nemački. Gospoda Herher nam je 2017. godine poklonila 15.000 knjiga iz Urbanove biblioteke za njegov legat, koji se sada nalazi u Adligatu.

Juta je izabrala topli Portugal da tu provodi penzionerske dane. Portugal je Jutu promenio. Znam je kao strogu i nikada nasmejanu Nemicu. Sada je opuštena i nasmejana. Dogovorili smo se da poseti Srbiju i da u Adligatovom Muzeju knjige i putovanja prikažemo film iz arhivskih snimaka koje poseduje o svom suprugu. Tako će nastati dragocen most kulturne razmene i prijateljstva koji će povezati Srbiju, Nemačku i Portugal.

Foto: Viktor Lazić

Najviše poslovnih susreta imao sam u gradiću na severu Portugala, Fafu. Načelnica za kulturu, gospođa Paula Noguera, primila me je srdačno i iskreno. Spremna na akciju i na dobra dela, spremno je saslušala moje ideje za saradnju između Beograda i njenog grada.

Fascinantno delo

Pisac Artur Fereira Koimbra na sastanak je došao sa knjigama koje bi, kada bi bile upotrebljene kao hladno oružje, mogle da ubiju čoveka. Naime, Artur je napisao fascinantno, enciklopedijsko delo o svom rodnom gradu, knjižurinu koju jedva sa dve ruke mogu da podignem sa stola, a u kojoj je opisao istorijat i život grada. Sada je predsednik zajednice pisaca i umetnika, pa je sa njim na sastanak došao još jedan pisac - Akacio Almeida. Dogovoreno je da se portugalski pisci angažuju na prevođenju srpske poezije na portugalski jezik, a pozvali smo ih i da posete Beograd.

Slikar Orlando Pompeu već izdaleka izgleda kao oličenje umetničkog dela. Njegove žive slike obožavao je francuski predsednik Fransoa Miteran, a naročito su postale omiljene u Japanu. Za Muzej knjige i putovanja iz Portugala je prikupljeno više desetina knjiga, mnoge sa posvetama. Pa ipak, najdraže su mi minijaturne umetničke slike iz Lisabona nastale od ribljih krljušti i predmeti od plute, tradicionalnog portugalskog materijala, od kojeg prave sve - od obuće do kačketa i novčanika.

Prevod "Mostarske kiše"

Sa Nopur Džambekar, saradnicom britanskog Independenta iz Indije, na obali Atlantika sam se dogovorio o prevođenju antologijske pesme „Mostarske kiše“ Pere Zupca na hindu i marati jeziku. Ova poznata video-blogerka i putopisac izrazila je želju da poseti Beograd i svojim angažmanom podrži naš Muzej knjige i putovanja. Poznata pevačica fado muzike Sara Gonsalves darovala je za Zbirku Portugala potpisane CD-ove i postere. Muzej u selu Sao Alportel na jugu Portugala poklonio nam je nekoliko knjiga o istoriji Portugala. Tako nastaju prijateljstva, tako nastaje kulturna razmena. Tako nastaju tajne životne niti koje će zauvek činiti da mi je Portugal blizak, ali će postati bliži i celoj Srbiji, a makar malo i mi njima.