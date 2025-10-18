Slušaj vest

Iako se činilo da će, kao i ranije, proći bez problema, ovog puta nešto je "zapelo".

Svoje iskustvo podelio je na društvenim mrežama, želeći da proveri da li su i drugi putnici imali sličan problem.

- Pozdrav svima! Je l' imao neko problem sa automatskim čitanjem pasoša ili lica na aerodromu? Pasoš mi je očitao ok, ali lice nije hteo. Istina, imam dužu bradu, na pasošu sam "golać", ali pre 2 meseca sam prošao bez problema. Je l došlo do nekih promena u međuvremenu? - pitao je začuđeno mladić.

Ispod objave javilo se nekoliko korisnika koji su mu sugerisali da je do problema u očitavanju verovatno došlo zbog brade ili naočara, ako ih je nosio.

Foto: Printscreen/Reddit

"To je zbog brade ili ako nosiš naočare a u pasošu ne", "Ili brada ili naočare. Doduše, mene je jednom vratio jer nisam stajala pod dobrim uglom", "Mene nije hteo zbog naočara da pusti", pisali su korisnici.

Prilikom fotografisanja lica ovo ne smete nositi

Da je prilikom ovakve vrste očitavanja pasoša neophodno skinuti naočare, šešir ili druge rekvizite potvrđuju i uputstva objavljena na zvaničnom sajtu aerodroma.

- Prilikom fotografisanja lica potrebno je skinuti sve dodatne stvari, osim naočara za vid koje nije potrebno skinuti - napominju.

Foto: Shutterstock

U slučaju da tehničkog problema, na primer sistem ne može da očita pasoš, putnik se usmerava na tradicionalni način graničnih provera od strane policijskog službenika, zaključuju.

Detaljno uputstvo za korišćenje automatskih čitača pasoša na aerodromu "Nikola Tesla" pogledajte na ovom linku.

Automatsko očitavanje pasoša

Kako navode na zvaničnom sajtu aerodroma, sistem automatskog očitavanja pasoša znatno poboljšava efikasnost i bezbednost graničnih prelaza, kao i komfor putnika i putničko iskustvo. Ključne prednosti ovog sistema su:

brži prolazak putnika, čime se smanjuju redovi i čekanja

tačnija identifikacija putnika

Uslugu automatskog očitavanja pasoša u početku mogu koristiti državljani Republike Srbije stariji od 18 godina, koji poseduju važeći pasoš Republike Srbije, dok će postepeno biti omogućeno korišćenje ovog sistema i za putnike iz drugih zemalja.

Korišćenje sistema je veoma jednostavno, a prosečno vreme prolaska traje manje od 12 sekundi.