Nekoliko dana nakon što je startovao EES već se prave gužve

Skoro nedelju dana nakon što je Evropska unija zvanično uvela novi EES sistem (Entry/Exit System), na pojedinim graničnim prelazima već se stvaraju gužve.

Novi režim kontrole, koji prilikom ulaska u EU beleži biometrijske podatke putnika i evidentira svako kasnije kretanje preko granice, usporio je protok saobraćaja.

Novi režim kontrole podrazumeva da se beleže biometrijski podaci putnika Foto: Privatna arhiva

Ekipa Kurira jutros je posetila granični prelaz Batrovci - Bajakovo, gde su se na hrvatskoj strani formirale duge kolone vozila. Dok je u jutarnjim satima sa srpske strane granice bilo gotovo pusto, na hrvatskoj su se putnici zadržavali duže nego inače.

Procedura sada podrazumeva da se pasoš skenira, da se putniku fotografiše lice i uzimaju otisci četiri prsta.

EES, Bajakovo, guzva Izvor: Kurir

- Bio sam u autobusu, jedinom u tom trenutku na granici. Sama procedura ide brzo, ali čekali smo oko 20 minuta na obe strane. Ipak, putnici u automobilima sigurno čekaju i duže, jer svi moraju da izađu iz vozila, što dodatno usporava prelazak - rekao je jedan od putnika s kojima smo razgovarali na granici.

Sama procedura ide brzo, ali se gužve ipak prave Foto: Marko Karović

Prema izveštajima medija, prethodnih dana najgore su prolazili upravo oni koji putuju autobusima.

Nadležni su već nekoliko puta apelovali na građane da put planiraju unapred, jer će ovakvi zastoji biti sve češći.

Na društvenim mrežama poslednjih dana pojavile su se i fotografije autobusa koji čekaju da pređu granicu i po nekoliko sati - neke su, kako svedoče putnici, snimljene i posle ponoći, iako nije sezona godišnjih odmora.

Šta je EES sistem

Nova pravila za prelazak preko granice - EES Bajakovo Foto: Marko Karović

EES (Entry/Exit System) je novi elektronski sistem Evropske unije koji beleži ulaske i izlaske svih državljana zemalja van šengenskog prostora. Svaki putnik prilikom ulaska u EU mora da da otiske prstiju i fotografiju lica, dok sistem automatski evidentira datum, vreme i mesto ulaska. Cilj uvođenja EES sistema jeste stroža kontrola boravka stranaca i sprečavanje prekoračenja dozvoljenih 90 dana u EU.

Sistem je zvanično počeo sa primenom 12. oktobra 2025. godine, a do aprila 2026. trebalo bi da bude u funkciji na svim spoljnim granicama šengenskog prostora. U Hrvatskoj je EES već uveden na svih 77 graničnih prelaza.

Tokom novembra će se postepeno povećavati broj sati po EES, kaže Kukec Foto: Marko Karović

- Sistem trenutno radi minimalno dve smene dnevno, odnosno četiri sata dnevno. Tokom novembra ćemo postepeno povećavati broj radnih sati, sve do 10. aprila 2026. godine, kada će EES u potpunosti funkcionisati na svim prelazima - objasnio je ranije Denis Kukec, pomoćnik načelnika Službe za susedne zemlje u Upravi za granicu Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske.

Evropske vlasti poručuju da su gužve očekivane dok se svi prelazi ne prilagode novom sistemu. Ipak, vozači i prevoznici strahuju da bi se situacija mogla dodatno pogoršati uoči praznične sezone.