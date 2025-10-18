Jedinstvena priroda i stanište beloglavog supa! Emisija "Sa Žikom po Srbiji" posetila reku Uvac - evo zbolg čega je ova turistička atrakcija veoma aktuelna!
Emisija "Sa Žikom po Srbiji" obišla je Sjenicu, gradsko naselje u Srbiji i sedište istoimene opštine u Zlatiborskom upravnom okrugu.
Centralni trg u Sjenici je Trg sultanije Valide, na kom se nalazi džamija Sultan Valide, koju je voditelj Žika obišao, a Sabit Šćerović otkrio nam je nešto više o ovoj kulturno istorijskoj građevini:
- To je zadužbina majke sultana Abdula Ziza. Temelji izgradnje postavljeni su 1870. godine. A ona je data na korišćenje vernicima 1871. godine. Uprkos permanentim vremenskim oštećenima, džamija je uspela da sačuva svoj prvobitni izgled. 2019. godine, turska agencija zarazvoj i kordinaciju završila je njenu restauraciju i to je najznačajnija obvov ai popravka od njenog osnivanja - kaž Šćerović i dodaje:
- Ova džamija je značajno arhitektonsko dostignuće. U to vreme je imala najveću kupolu bez stuba koji bi je držali.
Nemanja Nešić i Žika plovili su Sjeničkim jezerom i rekom Uvac, koje je jedno od najkarakterističnih slika koje se pojavljuje u turističkoj promociji Srbije:
- Mi smo ovde u zapadnoj Srbiji ponosni na ovaj kraolik, ne samo zbog jedinstvene sfere i zbog toga što je kuća beloglavog supa. U poslednjih 2 godina, smo sa ljubiteljima životinja uspeli da ugroženu vrstu sačuvamo. Danas ima jako veliki broj parova koji ovde žive. Bitno je da se cela zapadna Srbija dopunjuje i ujedinjuje.
Reka Uvac izvire na nadmorskoj visini od oko 1.200 metara, a duga je približno 120 kilometara. U svom gornjem toku teče kroz uske klisure i kanjone, stvarajući prelepe meandre - one zavojite oblike reke koji su postali zaštitni znak ovog područja. Na njenom toku izgrađena su tri veštačka jezera: Uvačko jezero, Zlatarsko jezero i Radoinjsko jezero.
Najpoznatije je upravo Uvačko jezero, poznato po smaragdnozelenoj boji vode i neverovatnim krivinama koje se vide s vidikovaca poput Molitve i Velikog vrha.
Okolina reke Uvac prava je oaza za ljubitelje prirode. Pored vožnje čamcem kroz kanjon i posete vidikovcima, popularne su i aktivnosti poput: planinarenja, kampovanja, foto-safarija i posete Ušačkoj pećini i Ledene pećine.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs