Emisija "Sa Žikom po Srbiji" obišla je Sjenicu, gradsko naselje u Srbiji i sedište istoimene opštine u Zlatiborskom upravnom okrugu.

Centralni trg u Sjenici je Trg sultanije Valide, na kom se nalazi džamija Sultan Valide, koju je voditelj Žika obišao, a Sabit Šćerović otkrio nam je nešto više o ovoj kulturno istorijskoj građevini:

- To je zadužbina majke sultana Abdula Ziza. Temelji izgradnje postavljeni su 1870. godine. A ona je data na korišćenje vernicima 1871. godine. Uprkos permanentim vremenskim oštećenima, džamija je uspela da sačuva svoj prvobitni izgled. 2019. godine, turska agencija zarazvoj i kordinaciju završila je njenu restauraciju i to je najznačajnija obvov ai popravka od njenog osnivanja - kaž Šćerović i dodaje:

- Ova džamija je značajno arhitektonsko dostignuće. U to vreme je imala najveću kupolu bez stuba koji bi je držali.

Nemanja Nešić i Žika plovili su Sjeničkim jezerom i rekom Uvac, koje je jedno od najkarakterističnih slika koje se pojavljuje u turističkoj promociji Srbije:

- Mi smo ovde u zapadnoj Srbiji ponosni na ovaj kraolik, ne samo zbog jedinstvene sfere i zbog toga što je kuća beloglavog supa. U poslednjih 2 godina, smo sa ljubiteljima životinja uspeli da ugroženu vrstu sačuvamo. Danas ima jako veliki broj parova koji ovde žive. Bitno je da se cela zapadna Srbija dopunjuje i ujedinjuje.

Reka Uvac Foto: Kurir Televizija

Reka Uvac izvire na nadmorskoj visini od oko 1.200 metara, a duga je približno 120 kilometara. U svom gornjem toku teče kroz uske klisure i kanjone, stvarajući prelepe meandre - one zavojite oblike reke koji su postali zaštitni znak ovog područja. Na njenom toku izgrađena su tri veštačka jezera: Uvačko jezero, Zlatarsko jezero i Radoinjsko jezero.

Najpoznatije je upravo Uvačko jezero, poznato po smaragdnozelenoj boji vode i neverovatnim krivinama koje se vide s vidikovaca poput Molitve i Velikog vrha.

Okolina reke Uvac prava je oaza za ljubitelje prirode. Pored vožnje čamcem kroz kanjon i posete vidikovcima, popularne su i aktivnosti poput: planinarenja, kampovanja, foto-safarija i posete Ušačkoj pećini i Ledene pećine.

Jedinstvena priroda i stanište Beloglavog supa! Emisija "Sa Žikom po Srbiji" posetila reku Uvac - evo zbolg čega je ova turistička atrakcija veoma aktuelna! Izvor: Kurir televizija

