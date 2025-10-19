Slušaj vest

Koronavirus nije poslednja kriza koja nas je zadesila, sudeći po najnovijoj evropskoj strategiji koja podstiče građane da spreme osnovne potrepštine za 72 sata u slučaju poplava, požara, pandemija, vojnog napada i drugih katastrofa.

U Srbiji, prava valuta u apokaliptičnom scenariju nisu ni dinar ni evro - već slanina i rakija, ali šta nam je zaista potrebno za prva tri dana.

U Srbiji, prava valuta u apokaliptičnom scenariju su slanina i rakija Foto: Printscreen/TikTok

Starije generacije mnogo bolje pamte i prepričavaju pomamu za zalihama usred inflacije i uz zvuk sirene za vazdušnu opasnost, dok je mlađima bliže iskustvo pravljenja zaliha tokom pandemije kada smo trčali po prodavnicama kao da je apokalipsa već počela.

Zalihe za 72 sata koje preporučuje EU, ipak, nisu samo važne da biste preživeli poplave, požare i viruse, već su i ključ da zadržite malo i mentalne ravnoteže.

Nećemo vas terati da kupujete "tonu" brašna, ali hajde da vidimo šta stvarno treba da imate u pripravnosti.

Voda, pa rakija ili obrnuto...

Voda i hrana su osnovne stavke u svakom kriznom scenariju. Biće vam potrebno od šest do devet litara vode po osobi za tri dana, kao i konzervirane namirnice poput nudli, tunjevine, energetskih pločica i suvog voća - sve što može da bude spas u situaciji kada je snabdevanje otežano.

Voda i hrana su osnovne stavke u svakom kriznom scenariju Foto: Shutterstock

Zapamtite, nije trenutak, a verovatno u takvoj situaciji nećete ni biti u stanju, za gurmanluk. Potrebni su vam obroci za preživljavanje, čak i u slučaju da nestane struje.

Ako ste planirali da ponesete flašu rakije i to je u redu, ali budite sigurni da ste prvo nabavili vodu.

Ne zaboravite i na nož, koji je neophodan za sve - od pripreme hrane do rešavanja svakodnevnih sitnih problema u krizi, kao i otvarač za konzerve i svis nožić. Takođe, viljuška i ostali pribor za jelo biće vam od koristi, jer, kao što znamo, ni u apokalipsi ne treba zaboraviti na bonton.

Malo zažmurite na higijenu

Ne možete preživeti samo na brašnu, vodi i rakiji, potrebni su i lekovi. Najbolje bi bilo da spremite komplet za prvu pomoć, kao i osnovne lekove - analgetike, antibiotike, lekove protiv alergija i sve ono što vam je inače potrebno.

Ako imate hronične bolesti, lekove koje redovno koristite obavezno dodajte na svoju listu.

Ne možete preživeti samo na brašnu, vodi i rakiji, potrebni su i lekovi. Foto: Shutterstock

U torbi ne zaboravite i tablete ili biljne preparate za smanjenje stresa - nikad se ne zna, možda naiđete na osobu koja još nije shvatila koliko su zalihe važne, a biće vam potreban mir i strpljenje da joj to objasnite.

Lična higijena postaje "misija" tokom kriza, pa ponesite vlažne maramice, četkicu, pastu, konac za zube, toalet-papir (pravo blago, valuta, prim. nov.), higijenske uloške, antibakterijske kreme i rukavice.

Ako imate bebu u porodici, obavezno obezbedite dovoljno pelena i boca sa hranom. Osećaćete se kao da ste malo ispod standarda, ali i dalje u kontaktu sa "normalnom" rutinom, ili barem sa njenim delom koji možete da kontrolišete.

Oflajn sa svećom i kešom

U slučaju nestanka struje i interneta, baterijska lampa i prenosni punjači biće vaši najbolji prijatelji. Preporučuje se i baterijski radio koji može biti spas u situacijama kada ne možete da dođete do informacija.

Sveća i upaljač mogu biti jako korisne u kriznim situacijama. Foto: Profimedia

Sveća i upaljač, takođe, rešenje su za osvetljavanje prostora, a mogu vam pomoći i u stvaranju malog ognjišta ako je potrebno za zagrevanje ili pripremu hrane.

Ne zaboravite da ponesete i dodatne baterije za svoje uređaje, jer će vam biti od koristi ako budemo duže bez struje. Uvek možete da koristite mobilne telefone bar za pozive, ali budimo iskreni, bez interneta i nisu nam mnogo potrebni.

Čudno je da se naša zavisnost od kartica smanjuje kad nestane struje. U tom trenutku, gotovina postaje najvredniji resurs. Uvek treba imati nekoliko stotina dinara u novčaniku - ne morate nositi džepove pune novca, ali dovoljno da možete kupiti osnovne stvari.

Keš može biti važan za manje trgovce, koji možda neće imati opciju da prihvate kartice, a i obezbeđivanje malih iznosa za osnovne potrebe biće korisno.

Ne zaboravite cigarete ako vam je to važan deo svakodnevne rutine, jer vam u krizi ne treba dodatni stres.

Bez obzira na katastrofu najvažnije je biti pripremljen. Foto: Ronnie Chua / Alamy / Alamy / Profimedia

Bez obzira na to kakva katastrofa nam možda preti, najvažnije je biti pripremljen. Zalihe za 72 sata su od presudne važnosti za opstanak u kriznim situacijama.

Uz nekoliko osnovnih stvari kao što su voda, hrana, lekovi i sredstva za higijenu, kao i malo humora i zdravog razuma, moći ćemo da se izborimo sa bilo kojom situacijom.

Nemojte paničiti, ne mora sve biti savršeno spremljeno. Kada sve završite, ponovo ćemo se pitati šta će biti sledeće: možda će u trenucima najvrednije biti brašno i ona rakija, koja nam je ostala iz "osnovne pripreme".