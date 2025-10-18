Slušaj vest

U svetu iza kulisa serija i filmova, gde opasne scene zauzimaju okvir ekrana, stoji jedna žena, čija je tiha snaga jednako dramatična kao i same scene koje čini realnim. Ona nije zvezda ispred kamere, ali bez nje ni jedna scena ne bi mogla da funkcioniše. Može se reći da je ona esencija momenta kada pištolj mora da puca precizno, bez greške, bez nesigurnosti.

Njen zadatak je da stvori red u haosu, da na setu svaka puška, svaki metak, svaki trenutak bude u skladu sa pravilima i sa sigurnošću. Žena koja ne govori samo o filmskim oružjima, ona progovara i o zakonu, o ustanovama, i o primeni propisa, ali i o tome gde pravila ostaju samo na papiru, a gde postaju prepreka.

Ana Simonović, oružarka, bila je gošća emisije "Neispričano", koja se emituje na Kurir televiziji:

Ana Simonović Foto: Kurir Televizija

Prva žena koja se bavi oružjem

- U Srbiji ne postoji niko ko se bavi oružjem. Pogotovo ne oružjem za film. Zapravo ne postoji ni jedna žena koja se bavi oružjem. Filmskim oružjem se bavi nas jako malo. Možda nas ima tri ili četiri oružara. Ali što ne znači da treba da ostane zauvek tako - rekla je Ana

Ana je majka petoro dece, a kroz njene javne nastupe i kroz imena njene dece se vidi da je veliki patriota. ćerke se zovu Srbija, Sloboda I Kruna, najmlađa. Sinovi se zovu Miloš i Obilić.

- To je samo kućno vaspitanje. I to je mene potpuno nešto sasvim normalno. Imena jesu, da kažemo, malo čudna za svaku dnevnicu. Danas smo u društvu takvi da je postalo izuzetno popularno da se deci daju što kraća imena, što više inostrana, što više čudnija. Ali. meni je to potpuno u redu. Kao i mojoj deci. Malo sam imala strah kada je najstarija ćerka Srbija kretala u školu kako će se ona nositi sa tim. Ali u startu se videlo da je ona jedan izuzetan borac i ona to ima i sada. Sada ima 16 godina, sad će 17, nosi savršeno - istakla je Ana

Srbija, osim što nosi ime, nosi Srbiju i kroz svet. Ona je jako uspešna mlada dama:

- Srbija se bavi i kikboksom, i boksom, i savate boksom. Zapravo, u borilačkim sportovima ima pretenciju na sve. Znam da je svetski šampion u svojoj kategoriji u kikboksu. Da je sad na poslednjem takmičenju u Uzbekistanu, nepoverenom odlukom sudija, osvojila bronzu. Ali trenira još, ima jako visoke ciljeve. Ona je baš fajter.

Foto: Kurir Televizija

Udruženje Deca Srbije

Ana iz Užica, dolazi u veliki grad, pre punih 19 godina, kao brucoš Ekonomskog fakulteta univerziteta u Beogradu. Sa nekoliko koleginica, tako mladi i prilično svesni jednog od najvećih problema naše zemlje, bele kuge, odlučuje da osnuje udruženje pod nazivom Deca Srbije. Imala je samo 20 godina, ali i svest o problemu koji je zahvatio čitavu Evropu, pa i nas:

- 19-20 godina sam imala. Okupili smo se nas par koji smo imali iste stavove, ista shvatanja. Više smo provodili vreme na tribinama, na mašinama, nego na splavovima, kao naša generacija tada. Bile smo baš dobre, vredne. Ponosna sam na sebe. Mi smo bili totalno drugačiji od današnje genercije. Mi smo sa 20 godina znali sva sela na Kosovu i Metohiji, odvezle tone humanitarne pomoći tamo. Ne znam gde sve nismo bile. Vodile smo ozbiljnu organizaciju - kaže Simonović i dodaje:

- Organizovale smo baš ozbiljna predavanja po pitanju abortusa. Htele smo da tom nekom našoj generaciji predočimo šta je zapravo abortus. Da abortus nije "idemi na pola sata u ambulantu i rešim neki problem", nego zapravo da je abortus ubistvo. I bile smo dobre u tome, ali ja sam se malo nakon toga udala i rodila svoju decu. Ali sam svakako nastavila sa radom, s tim što smo posle toga bavile organizovanom humanitarnom pomoći i pomoći uopšte za naš narod na Kosovu i Metohiji. To mi je bilo normalno, to meni nije bio posao.

Anu nisu povukla svetla grada, interesovanja su otišla prema južnoj srpskoj pokrajini, načinu njihovog života i poteškoćama sa kojima su se susretali ljudi koji žele da zasnuju porodicu baš u tim selima.

"SA SAMO 20 GODINA SAM ZNALA SVA SELA NA KOSOVU I METOHIJI!" Ana Simonović o osnivanju udruženja Deca Srbije: Odvukli smo tone humanitatne pomoći! Izvor: Kurir televizija

