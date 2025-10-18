Slušaj vest

Kuća Stevana Sinđelića nalazi se u selu Grabovac, u opštini Svilajnac. Smeštena je u porti crkve, pokraj kapele. Stevan Sinđelić je rođen u selu Vojsci, a u Grabovac se doselio posle rane smrti oca Radovana Rakića, sa majkom koja se preudala.

Po majčinom imenu Sinđelija prozvan je Sinđelić. Grabovac je bilo mesto u kome je živeo, stekao porodicu i iz koga je odlazio u bojeve. Na sadašnje mesto, u centru sela kraj škole, kuća je preneta sa prvobitnog, udaljenog nekih stotinak metara.

Emisija " Sa Žikom po Srbiji" posetila je upravo ovo mesto, a Ivana Brzanović otkrila je detalje:

- Ovaj kompleks se sastoji od kuće, za koju se matra da je bila kuća Stevana Sinđelića, zatim, od kapele i kasnije dograđene crkve. Nije dugo živeo ali je ostao u srpskoj istoriji upamćen kao jedan od velikih junaka tom pogibjom na Čegru. Legenda kaže da su se pričestili u ovoj maloj kapeli - kaže Brzanović i dodaje:

- Kuća Stevana Sinđelića je delom zemljana, delom kamena. Ima taj visoki temelj i podrum. Šipke na prozorima su vrlo zanimljive i karakteristične za ovakav tim kuća. Danas se ovde nalazi jedna spomen zbirka, kuća služi za izložbeni prostor. Ovde se nalazi zbirka autentičnih pregleda, koje je naše resavsko odeljnje sakupljalo godinama. Kuća ima tri prostorije. A u centralnoj prostoriji se nalazilo ognjište i tu se upravo porodica okupljala.

Kuća se nalazi u prostranom dvorištu sa kapelom, drvenom zvonarom i trpezarom. Podignuta je kao trodelna čatmara sa tremom i doksatom, pod kojim je ulaz u podrum, i pokrivena je ćeramidom. Unutrašnjost čine tri prostorije: dve sobe i „kuća”, najveća prostorija u kojoj se nalazi zidano ognjište i gde se odvijao najveći deo svakodnevnog života.

U njoj su, do premeštanja, živeli članovi porodice Sinđelić. Po predanju, u njoj su se resavski ustanici pričešćivali pre odlaska u bojeve.

