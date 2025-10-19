Slušaj vest

Baka Rezlica Radojković preminula je u 105. godini, navodi na Instagramu Vidivamo.

Baka je živela u selu Prekonoge kod Svrljiga i bila je najstarija osoba u tom kraju, a verovatno i među najstarijima u Srbiji.

"Mora da me Bog neće prima, al ja ga nesam ništa nagrdila. Zašto toliko da živi baba kada mladi pomreše", govorila je u februaru ove godine baka Rezlica o svojoj dubokoj starosti .

No, kako veli, to koliko ćeš dugo živeti Bog, "tamo neki na rođenju ti odredi".

Baka Rezlica se starala sama o sebi. Iako su joj rado pomagali i rođaci i komšije, ona je u svojoj trošnoj kućici sama ložila vatru, grejala vodu na šoretu, umivala se.

Posebno je za divljenje bilo to, što, kako su svedočili meštani, ona je leti sama obavljala pojedine poljske aktivnosti.

"Baka je veliki borac i za primer svima, šteta što niste došli leti da vidite baštu punu cveća", pričao je tada Marko Miladinović.

I sama baka je to potvrđivala. Govorila je da baštu kad je lepo vreme zaliva tako što u jednoj ruci vuče crevo iz kuće a u drugoj ima štap.

Snalažljiva, borbena i vedrog duha, Rezlica je dosta doga po kući obavljala na nogama, a kad "zapne" onda se, koristeći drvenu stolicu, pomerala oslanjajući se na nju.

Tokom Drugog svetskog rata muža su joj zarobili najpre četnici, zatim i partizani, zbog toga, ali i činjenice da je na onaj svet ispratila mnoge bližnje, doživela je u životu i velike fizičke boli. Između ostalog, teško je bila povređena kada ju je ubo vo, bolove u stomaku je osećala godinama.

Svojevremeno je govorila da je recept za dug život da se ne pije i ne puši. Imala je običaj kad sedne da jede da se prekrsti i pomoli bogu.

Nadežda Pavlović preminula u 109. godini

Podsetimo, Nadežda Pavlović, bila je najstarija žena u Srbiji, preminula je u aprilu 2021. godine u Beogradu u 109. godini.

Tamara imala punih 110. godina

Posle njene smrti, zvanično najstarija žena u Srbiji bila je Tamara Krutikov, koja je preminula 6. jula 2022. godine na Novom Beogradu u dobi od 110 godina i 101 dan.