Slušaj vest

Kažu da prava ljubav prevazilazi sve prepreke, a primer za to su Obrad Lučić (54) iz Beograda i Ane Franciska Otađa (38) iz Kenije, koje nisu uspeli da razdvoje ni kilometri, ni vremenske zone, ali ni višegodišnje birokratske i administrativne zavrzlame!

Obrad i Ane upoznali su se preko interneta, zavoleli, a onda, kad su nakon dve godine veze poželeli da se venčaju, shvatili su da to baš nije tako jednostavno - jer su iz dve različite države. Svaka sa svojim propisima i procedurama.

Obrad je za Kurir otvoreno ispričao kroz kakve komplikacije i proceduralne peripetije prolaze parovi koji dolaze iz različitih sredina.

Obrad i Ane su se upoznali preko interneta. Foto: Privatna arhiva

- Pre pet godina, nakon što sam se razveo, prijavio sam se na hrišćanski sajt za upoznavanje i tako sam upoznao Ane. Dopisivali smo se, pričali dugo, razmenjivali stavove, iskustva, svakodnevne situacije i tako se zbližili - priča Obrad.

Iznenađenje u Najrobiju

Nakon dve godine intenzivne komunikacije, odlučili su da se upoznaju uživo. Emocije su već bile jake - brak je postao tema razgovora.

- Već smo se dobro znali, voleli i poštovali. Pričali smo o braku i dogovorili smo se da pripremimo svu potrebnu dokumentaciju za venčanje, pa da se venčamo, u slučaju da sve bude u redu kada se konačno vidimo.

Dokumenti su morali da budu prevedeni, overeni kod notara, pa potvrđeni i u sudu. To je trajalo mesecima i, naravno, nije bilo jeftino - objašnjava on.

Prikupljanje dokumenata za venčanje se ispostavilo kao značajan trošak. Foto: Privatna arhiva

Krajem 2024. godine konačno je otputovao u Najrobi. Ipak, tamo ga je sačekalo neprijatno iznenađenje - i to prvo u nizu.

- Matičar u Najrobiju je tražio da dokumenta dodatno overi srpska ambasada u Keniji. Ali ambasada je baš tada bila u fazi selidbe! Na adresi gde je trebalo da bude - nikog nije bilo. Nismo mogli da nađemo ni osoblje ni informacije - priseća se Obrad.

Nakon nekoliko dana bezuspešnog traganja, konačno je uspeo da stupi u kontakt sa ambasadom - ali bilo je kasno. Vreme za njegov boravak u Keniji isteklo je i morao je da se vrati u Srbiju. Ceo trud, troškovi i dokumentacija - propali.

Nisu odustajali. Odlučili su da pokušaju ponovo, ovog puta u Srbiji. Počelo je novo prikupljanje dokumenata - sada Aneinih. I ovaj proces bio je skup i iscrpljujući.

Komplikovano i u Srbiji

U junu ove godine su se konačno venčali Foto: Privatna arhiva

- Platili smo prevod njenih dokumenata, vizu, zdravstveno osiguranje, avionsku kartu... Stigla je u Beograd u junu ove godine. Bilo je još nekih dokumenata koje je trebalo nabaviti, a za svaku posetu opštini morali smo da angažujemo prevodioca, koji je izlazak naplaćivao 100 evra. Sve je bilo komplikovano - kaže Obrad.

Nakon venčanja su ponovo morali da se razdvoje Foto: Privatna arhiva

Ali vredelo je - 21. juna konačno su se venčali! Ipak, ni tu nije kraj njihovim mukama. Iako u braku, oni su i danas razdvojeni.

- U teoriji mi smo muž i žena i trebalo bi da živimo zajedno, ali... Ane je u Srbiju došla s turističkom vizom koja joj dozvoljava boravak od 90 dana. Morala je da se vrati u Keniju kako bi aplicirala za drugu vrstu vize koja joj omogućava ostanak do 180 dana - kaže Obrad.

I ponovo - isti dokumenti, ista procedura, isti troškovi. Novi let, nova birokratija, nova neizvesnost.

- Da bi aplicirala za srpsko državljanstvo, moraćemo da budemo u braku najmanje tri godine. A do tada - samo papirologija, stres i razdvojenost. Do sada sam potrošio nekoliko hiljada evra na prevode, sudske overe, avionske karte... ali ništa nije teže od toga što nismo zajedno - iskreno kaže.

Sviđa joj se u Srbiji Ane se inače Srbija jako dopala. Sviđa joj se priroda, ljudi, ritam života. Jedina zamerka je možda ta što su leta jako topla. - U Keniji temperature retko prelaze 26 stepeni. Ona je kod nas bila baš kad je najtoplije, pa je bila iznenađena. Ali dopalo joj se ovde. Srbi su ljubazni, srdačni, napravila je mnoga poznanstva - kaže Obrad sa osmehom.

1/11 Vidi galeriju Obrad i Ane su se suočili sa brojnim pravnim i birokratskim preprekama, ali se ne predaju. Boriće se dok god ne budu zajedno. Foto: Privatna arhiva

Ipak, ne gubi veru.

- Nije lako, ali znamo da ćemo izgurati. Ljubav je vredna borbe - kaže on optimistično dodajući da se nada da će se u budućnosti naći neko rešenje da se ovakvim parovima olakšaju procedure i smanje troškovi.