Slušaj vest

Njihovi preci su s kraljem Petrom i tada regentom, potonjim kraljem Aleksandrom prošli i Albansku golgotu, neki na putu borbe i stradanja u tom Velikom ratu dali i život za Srbiju, a neki dočekali i da je oslobode.

Svi do jednog u tom Gvozdenom puku daleko su proneli slavu srpske vojske, a sada su potomci tog slavnog puka, čiji zvanični naziv beše Drugi pešadijski puk prvog poziva "Knjaz Mihailo" Vojske Kraljevine Srbije, s radošću i srdačno dočekani na srpskom dvoru.

Predstavnici udruženja Gvozdeni puk Igrište, oni koji su u istoimenom selu kraj Kuršumlije sami podigli prvi spomenik ovom slavnom puku,sad su sa šajkačama i pletenim čarapama došli kod Karađorđevića.

Životu Jevremovića i suprugu mu Nađu, koji održavaju spomen-kompleks u Igrištu, na oko 1.000 metara nad morem, u planinama, kao i njihove saborce dočekali su na ulazu u Kraljevski dvor princ-naslednik Filip i princeza Danica s nasmejanim i druželjubivim princom Stefanom i malenom princezom Marijom, koja je donela i omiljenu lutkicu i njena kolica.

Igrištani nisu mogli čudu da se načude da su na dvoru - radna soba kralja Aleksandra, Plavi salon, Soba šapata, bioskop u kom se baškario i Tito pošto je prekrečio sve dvoglave orlove sa zidova i plafona... Dvorska kapela Svetog Andreja Prvozvanog, koga slave Karađorđevići, čiji Hrist Pantokrator čuva i "suvenir" od komunista - trag metka ispaljenog mu u čelo, Beli dvor i čuveni porcelan iz 18. veka, ali i kanabe omiljeno vlastodršcima iz devedesetih...

Radovan Radovanović sa slikom dede Milorada na Belom dvoru Foto: Jelena Spasić

Deda u Kraljevoj gardi Radovan Radovanović s ponosom je došao sa slikom dede mu Milorada. - Vidite kako je bio lep u odelu. On je ovde bio u Kraljevoj gardi, kod kralja Aleksandra. Evo i knjižice koja pokazuje da je zaveden 5. septembra 1925. I evo mene 100 godina posle na dvoru - kazuje Radovanović.



Topličani su, kako i dolikuje srpskom seljaku, došli s domaćom rakijom i slatkim, a Nikola Mojsilović je princu Filipu poklonio i gusle koje je sam napravio. Karađorđe i Njegoš na dršci, orao u vrhu. I naravno, pesma.

- Oj Srbiji, vrelo gvožde, kovao te Karađorđe - zaorilo se Kraljevskom dvorom.

Dugo su se Igrištani razgovarali s Karađorđevićima. Obećali su princ i princeza da će opet u Igrište. Da ispoštuju i junake i potomke. Kao što su to učinili 3. oktobra, kad ih ni mećava nije sprečila da zajedno s vojskom i drugim zvanicama budu navrh Igrišta kraj spomenika Gvozdenom puku. A Života je obećao da ih ugosti rakijom i pečenim krompirima. Jer Igrište je svetska prestonica krompira.