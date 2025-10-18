Slušaj vest

Goran Karadžić, bivši košarkaš Crvene zvezde i član SNS, govorio je na TV Informer o ulozi bivšeg reprezentativca Vladimira Štimca u aktuelnim društvenim događanjima, kao i o navodnim manipulacijama mladima u političke svrhe.

- Sve vreme razmišljam upravo o tome, kako smo videli i ispred Pete gimnazije, ali i svim ostalim mestima faktički slične vođe. Njihove, pod znacima navoda, nazivam vođe, pošto realno gledano, oni ne mogu da budu vođe ni u svojim porodicama, a ne u faktički nekoj grupaciji ljudi i timovima. Dok je igrao, i svaka mu čast za to, ali nije bio vođa - gaglasio je Goran Karadžić.

Rekao da poznaje Štimca lično i da iza njegovih postupaka stoji lični interes.

Vladimir Štimac na protestima blokadera sa megafonom u ruci Foto: Petar Aleksić

- Generalno, ta priča pomoći njemu da reši svoj privatan problem, ono što smo izneli kao istinu i sve vreme iznosimo. Pre svega, medijske kuće to iznose.

Dotakao se i snimaka na društvenim mrežama, kritikujući Štimca što je, prema njegovim rečima, verbalno napao policajku.

- Jedno je to, jer je to istina, a drugo je kad pravite vi na društvenim mrežama klipove i sve ostalo, i stanete mnogo jaki, a generalno jeste čovek visok. Ali nije jak ni u jednom drugom smislu, sem u tom da nekoj ženi policajki kaže: "Gledaj me u oči'. Ko je on da kaže tako nešto?

Govoreći o navodnom uzroku nezadovoljstva Vladimira Štimca, Karadžić je naveo.

- Pa generalno, Štimac jeimao je problem oko legalizacije, jer prosto to što on ima kao problem, po bilo kom zakonu, pa i ovom sada koji se bude donosio, neće moći da se legalizuje ta nekretnina. I onda je došao da klasično trguje... Javni interes je prisutan, a kad to kažem, ili prolazi neki dalekovod, ili gasovod, ili neko je zemljište gde se nešto priprema za javni interes, i taj interes se uvek brani.

Blokada Pete beogradske gimnazije Foto: BoBa Nikolić

Karadžić je optužio strane faktore da stoje iza okupljanja mladih i da roditelji preko dece sprovode političke frustracije, što je slučaj i sa dešavanjima u Petoj beogradskoj gimnaziji:

- Ako svoje frustracije, u ovom slučaju političke, prebacujete na svoju decu, a sve je to došlo iz inostranstva... Ko zna šta sve radi? Opijati su tamo vrlo, vrlo prisutni, to smo videli.

Na kraju, osvrnuo se i na proteste učenika, tvrdeći da nemaju jasan cilj i da ih neko manipuliše.