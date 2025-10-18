Slušaj vest

Danas je održano i peto i poslednje izvlačenje u ovom krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2025". 

Dobitnik trosobnog stana je Marko Marić

Trosoban stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije dobio je Marko Marić.

Račun je plaćen u Čajetini, Zlatiborski okrug, a iznos na računu je bio 1.342,20 dinara.

Jedinstveni kod

DG702790

Screenshot 2025-10-18 182504.png
Foto: Printscreen/RTS

Drugi automobil dobila je Biljana Bukvić

Druga "fijat grande panda" u ovom izvlačenju otišla je u ruke Biljane Bukvić.

Račun je plaćen u Priboju, Zlatiborski okrug, a iznos računa je 321,05 dinara.

Jedinstveni kod

CZ953419

Screenshot 2025-10-18 182442.png
Foto: Printscreen/RTS

Automobil "fijat grande panda" dobila je Jelena Todorović

Pevačica Goca Tražan izvukla je dobitnika električnog automobila "fijat grande panda". Srećna dobitnica je Jelena Todorović.

Račun je plaćen u Leskovcu, Jablanički okrug, a iznos računa je 109,99 dinara.

Jedinstveni kod

BN039837

Screenshot 2025-10-18 182427.jpg
Foto: Printscreen/RTS

Nagradni fond u ovom krugu uvećan je za 10 automobila, i to sa pet hibridnih i pet električnih "fijat grande panda" modela. Uz automobile, nagradni fond obuhvata pet stanova u Beogradu, u naselju Zemunske kapije, ukupne vrednosti 1,2 miliona evra. U pitanju su trosobni – dupleks stanovi, od kojih svaki ima po 91 kvadrat.

U igri mogu da učestvuju svi fiskalni računi koji su izdati počev od 1. januara 2025. godine, bez obzira na vrednost.

Pravo učešća u nagradnoj igri i izvlačenju nagrada imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja fiskalni račun sa QR kodom, izdat tokom 2025. godine na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, unesu putem mobilne aplikacije "Uzmi račun i pobedi", tako što skeniraju QR kod ili unesu ručno PFR broj i PFR vreme računa.

Ne propustiteDruštvo1.446 DINARA ZA NOVI TROSOBAN STAN U ZEMUNSKIM KAPIJAMA Ovo su svi dobitnici u četvrtom krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" (FOTO)
Nagradna igra Uzmi račun i pobedi
DruštvoOvo je Novosađanin koji je za 650 dinara dobio trosoban stan u Zemunskim kapijama! Automobili otišli u prave ruke, oglasili se dobitnici za Kurir
Dobitnici nagradne igre Uzmi račun i pobedi
InfoBizMALI: Nagradna igra podiže svest građana o značaju borbe protiv sive ekonomije
Tan2025-10-0212532565_2.jpg
InfoBizOVAKO UNUTRA IZGLEDA TROSOBNI DUPLEKS KOJI DRŽAVA DAJE U NAGRADNOJ IGRI! Sanja pokazala Malom stan, čekirao i pogled s terase pa s Milijanom seo u fijat! VIDEO
sinisa mali.jpg