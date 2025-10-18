ON JE DOBIO STAN U BEOGRADU ZA 1.342 DINARA Nekretnina od 91m² i automobili čekaju svoje vlasnike, evo ko su dobitnici u "Uzmi račun i pobedi"
Danas je održano i peto i poslednje izvlačenje u ovom krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2025".
Dobitnik trosobnog stana je Marko Marić
Trosoban stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije dobio je Marko Marić.
Račun je plaćen u Čajetini, Zlatiborski okrug, a iznos na računu je bio 1.342,20 dinara.
Jedinstveni kod
DG702790
Drugi automobil dobila je Biljana Bukvić
Druga "fijat grande panda" u ovom izvlačenju otišla je u ruke Biljane Bukvić.
Račun je plaćen u Priboju, Zlatiborski okrug, a iznos računa je 321,05 dinara.
Jedinstveni kod
CZ953419
Automobil "fijat grande panda" dobila je Jelena Todorović
Pevačica Goca Tražan izvukla je dobitnika električnog automobila "fijat grande panda". Srećna dobitnica je Jelena Todorović.
Račun je plaćen u Leskovcu, Jablanički okrug, a iznos računa je 109,99 dinara.
Jedinstveni kod
BN039837
Nagradni fond u ovom krugu uvećan je za 10 automobila, i to sa pet hibridnih i pet električnih "fijat grande panda" modela. Uz automobile, nagradni fond obuhvata pet stanova u Beogradu, u naselju Zemunske kapije, ukupne vrednosti 1,2 miliona evra. U pitanju su trosobni – dupleks stanovi, od kojih svaki ima po 91 kvadrat.
U igri mogu da učestvuju svi fiskalni računi koji su izdati počev od 1. januara 2025. godine, bez obzira na vrednost.
Pravo učešća u nagradnoj igri i izvlačenju nagrada imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja fiskalni račun sa QR kodom, izdat tokom 2025. godine na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, unesu putem mobilne aplikacije "Uzmi račun i pobedi", tako što skeniraju QR kod ili unesu ručno PFR broj i PFR vreme računa.