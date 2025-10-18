Nagradni fond nagradne igre Uzmi račun i pobedi su automobili i dupleksi

Danas je održano i peto i poslednje izvlačenje u ovom krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2025".

Dobitnik trosobnog stana je Marko Marić

Trosoban stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije dobio je Marko Marić.

Račun je plaćen u Čajetini, Zlatiborski okrug, a iznos na računu je bio 1.342,20 dinara.

DG702790

Drugi automobil dobila je Biljana Bukvić

Druga "fijat grande panda" u ovom izvlačenju otišla je u ruke Biljane Bukvić.

Račun je plaćen u Priboju, Zlatiborski okrug, a iznos računa je 321,05 dinara.

CZ953419

Automobil "fijat grande panda" dobila je Jelena Todorović

Pevačica Goca Tražan izvukla je dobitnika električnog automobila "fijat grande panda". Srećna dobitnica je Jelena Todorović.

Račun je plaćen u Leskovcu, Jablanički okrug, a iznos računa je 109,99 dinara.

BN039837

Nagradni fond u ovom krugu uvećan je za 10 automobila, i to sa pet hibridnih i pet električnih "fijat grande panda" modela. Uz automobile, nagradni fond obuhvata pet stanova u Beogradu, u naselju Zemunske kapije, ukupne vrednosti 1,2 miliona evra. U pitanju su trosobni – dupleks stanovi, od kojih svaki ima po 91 kvadrat.

U igri mogu da učestvuju svi fiskalni računi koji su izdati počev od 1. januara 2025. godine, bez obzira na vrednost.