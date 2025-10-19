Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i vernici 19. oktobra obeležavaju Svetog apostola Tomu, praznik koji je u narodu poznat kao Tomindan. Ovaj dan posvećen je jednom od dvanaestorice Hristovih učenika, apostolu Tomi, poznatom i kao Neverni Toma.

Ko je bio Sveti Toma

Sveti Toma bio je jedan od najodanijih, ali i najopreznijih Hristovih sledbenika. Nakon Hristovog vaskrsenja, Toma je u početku sumnjao da se to zaista dogodilo, zbog čega je u narodu ostalo poznato poređenje "neverni Toma" – za onoga koji ne veruje dok se ne uveri sopstvenim očima. Prema Novom zavetu, kada se Hrist pojavio i pokazao mu svoje rane, Toma je tada izgovorio čuvene reči: "Gospod moj i Bog moj!"

Nakon toga, posvetio se širenju hrišćanske vere. Propovedao je u Palestini, Persiji i dalekoj Indiji, gde je prema predanju i stradao mučeničkom smrću – proboden kopljima. Njegove mošti su u 4. veku prenete u grad Edesu, a kasnije u Carigrad.

Značaj i simbolika praznika

Tomindan se u mnogim krajevima Srbije obeležava kao krsna slava, a u narodu se za ovaj dan kaže: Sveti Toma, sedi doma.

Iako nije crveno slovo, veruje se da se na Tomindan ne ide u goste niti se započinju novi poslovi. Dan je namenjen miru u domu i zahvalnosti Bogu.

Esnafska slava zanatlija

Sveti Toma se smatra zaštitnikom drvodelja, stolara, bačvara, kolara, zidara, dunđera, užara, bunardžija i kaldrmdžija, jer je i sam bio drvodelja. Po narodnom predanju, đavo mu se jednom ukazao u liku lepe devojke da bi ga iskušao. Toma se tada zagledao u nju i iz besa udario sečivom o kamen, otupivši svoju sekiru. Toliko se razgnevio da je, kaže legenda, izazvao kišu iz oblaka i utopio đavola.

Zbog toga zanatlije na Tomindan ne rade, verujući da bi im svaki posao započet tog dana "pošao naopako".

Narodna verovanja i običaji

U pojedinim delovima Srbije veruje se da Sveti Toma štiti domaćinstvo od vukova i drugih nesreća. Postoji i verovanje da je od Boga dobio „pečat oblaka“, kojim određuje kada će kiša pasti kao blagoslov, a ne kao oluja.

Narod kaže da bi Sveti Toma, kada bi se naljutio, mogao da pošalje i drugi potop, ali ga u tome sprečava Presveta Bogorodica, koja ga nadgleda.

Tomindan je praznik koji u sebi spaja veru, rad, skromnost i porodični mir. On nas podseća da sumnja, kao i kod apostola Tome, može postati put ka dubljoj veri i spoznaji istine. Zato se ovaj dan obeležava u tišini doma, uz molitvu i poštovanje tradicije – jer, kako narod kaže:

"Ko Svetog Tomu poštuje, kuća mu će biti blagoslovena."

