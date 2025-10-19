Slušaj vest

U nedelju, 19. oktobra, vernici Srpske pravoslavne crkve obeležavaju praznik Svetog apostola Tome, poznat kao Tomindan. Ovaj praznik posvećen je jednom od dvanaest Hristovih apostola, koji je poznat po svom dubokom traganju za istinom i veri koja je, iako isprva sumnjičava, postala svedočanstvo Hristovog vaskrsenja.

Povodom ovog velikog praznika, Kurir svojim čitaocima poklanja prelepu ikonu Svetog Tome u zlatotisku – simbol vere, snage i duhovnog nadahnuća. Ikona je idealan poklon za vaš dom, donosi blagoslov i podseća na važnost istinske, promišljene vere.


