"U ŠOKU SAM, IZNENAĐEN I PRESREĆAN" Oglasio se Marko, dobitnik stana u igri "Uzmi račun i pobedi": Već prima čestitke od komšija i rođaka!
Marko Marić, koji je u najnovijem izvlačenju nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" dobio trosoban stan u Beogradu, kaže da je u šoku, kao i da je iznenađen i presrećan.
Porodica Marić u selu Ribnici pod Tornikom već prima čestitike komšija i rođaka.
“U šoku sam, iznenađen i presrećan”, kaže Marko Marić.
Ističe da se nadao, ali da nije verovao dok ljudi nisu počeli da ga zovu i čestitaju.
“Nisam gledao emisiju, ne znam šta bih rekao, iznenađen sam”, dodaje Marko.
Marići su domaćinska porodica, a u jednoj kući živi više generacija i bave se stočarstvom.
Na pitanje da li će stan ostati za decu kada krenu na fakultete, Marko kaže najverovatnije.
“Najverovatnije za decu i za naslednike”, ističe Marko.
U petom i poslednjem izvlačenju u ovom krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2025" dodeljena su i dva automobila "fijat grande panda", a srećne dobitnice su Jelena Todorović i Biljana Bukvić.
Kurir.rs/RTS