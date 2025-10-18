Slušaj vest

Marko Marić, koji je u najnovijem izvlačenju nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" dobio trosoban stan u Beogradu, kaže da je u šoku, kao i da je iznenađen i presrećan.

Porodica Marić u selu Ribnici pod Tornikom već prima čestitike komšija i rođaka.

“U šoku sam, iznenađen i presrećan”, kaže Marko Marić.

Ističe da se nadao, ali da nije verovao dok ljudi nisu počeli da ga zovu i čestitaju.

“Nisam gledao emisiju, ne znam šta bih rekao, iznenađen sam”, dodaje Marko.

Marići su domaćinska porodica, a u jednoj kući živi više generacija i bave se stočarstvom.

Na pitanje da li će stan ostati za decu kada krenu na fakultete, Marko kaže najverovatnije.

“Najverovatnije za decu i za naslednike”, ističe Marko.

U petom i poslednjem izvlačenju u ovom krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2025" dodeljena su i dva automobila "fijat grande panda", a srećne dobitnice su Jelena Todorović i Biljana Bukvić.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteDruštvoON JE DOBIO STAN U BEOGRADU ZA 1.342 DINARA Nekretnina od 91m² i automobili čekaju svoje vlasnike, evo ko su dobitnici u "Uzmi račun i pobedi"
Nagradna igra Uzmi račun i pobedi
Društvo1.446 DINARA ZA NOVI TROSOBAN STAN U ZEMUNSKIM KAPIJAMA Ovo su svi dobitnici u četvrtom krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" (FOTO)
Nagradna igra Uzmi račun i pobedi
DruštvoOvo je Novosađanin koji je za 650 dinara dobio trosoban stan u Zemunskim kapijama! Automobili otišli u prave ruke, oglasili se dobitnici za Kurir
Dobitnici nagradne igre Uzmi račun i pobedi
DruštvoZA 650 DINARA DOBIO STAN U ZEMUNSKIM KAPIJAMA Izvučeni dobitnici u trećem krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" (FOTO)
Screenshot 2025-10-04 182127.png