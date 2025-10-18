Slušaj vest

U nedelju, 19. oktobra 2025. godine, Sveta Srbija zajedno sa Udruženjem „Obilić 1912-1918“ iz Novog Sada i Društvom grčko-srpskog prijateljstva sa Krfa, organizuje dobrotvornu šetnju za decu i odrasle na Fruškoj gori i posetu manastiru Vrdnik – Ravanica.

Pešačenje ima zadužbinarski karakter. Cilj događaja je prikupljanje sredstava za izgradnju obrazovnog dečjeg kampa na Krfu – „Ostrvu spasa“, a sama šetnja nosi naziv: ”U čast predaka za budućnost potomaka”.

Foto: Sveta Srbija

Sveto ostrvo Krf kao stalna inspiracija

Naime, ljudi iz Svete Srbije, poučeni pozitivnim iskustvom u prethodnih 13 godina kada su najbolje đake iz regiona vodili “stopama predaka” na petnaestodnevnu obrazovnu eskurziju na Krf, došli su do razvojne fazeprojekta kada je potrebno i izgraditi jedan kamp kako bi mogli buduće generacije u većem broju i na duži vremenski period povesti stazama u “cipelama slavnih predaka” na Sveto ostrvo Krf i Vido, Plavu grobnicu ... da vide, dožive i nauče istoriju na mestu gde se ona dogodila.

"Maršruta staze izgleda ovako: Manastir Vrdnik - Lazin Vir (sa malim vodopadom oko 4 m) - Potok Jermuš - Kanov breg – Vidikovac - Napušteno rudarsko okno - Manastir Vrdnik (oko 9 km) Kružna staza je dužine oko 9 km i uglavnom vodi kroz šumu.

Foto: Sveta Srbija

Okupljanje učesnika je u porti manastira Vrdnik - Ravanica, kod spomenika Milici Stojadinović Srpkinji.

Polazak na pešačenje je u 10.20 časova, a oni koji žele na Liturgiju u manastir Vrdnik, treba da budu tamo u 9 časova.

Do lokacije se može doći kolima ali i autobuskim prevozom broj 86 (za Vrdnik) iz Novog Sada u 9:30", rekao je za Portal Kurira Dimitrije Stikić, PR menadžer Svete Srbije.

Krf posetio i Irac iz Srbije Mark Kiting

Poznati humanitarac iz Irske Mark Kiting je baš ovih dana na Krfu na koji je došao od Beograda na biciklu, ophodeći mesta gde su bile velike bitke Prvog svetskog rata kao i putanja povlačenja Vojske Kraljevine Srbije, a sve u cilju kako bi animirao ljude dobre volje da pomognu humanu akciju Fondacije ”Porodica”, koju su osnovali naš poznati umetnik Nikola Rokvić i njegova supruga Bojana.

Mark Kiting Foto: Sveta Srbija

Naime, oni su ovog puta svoje humane namere uputili ka Institutu za majku i dete u Beogradu gde treba da se nabavi za odeljenje onkologije neophodni medicinski aparati namenjenih lečenju naših najmlađih u visini sredstava od oko 20.000 evra, a naš ”Irac iz Srbije”, je preuzeo na sebe ovaj junački podvig da dok akcija traje biciklom obiće i hodočasti sva mesta borbi i stradanja za slobodu, pa čak i ona mesta gde je njegov predak pradeda Tomas pomagao srpskoj vojsci u borbama protiv Bugara koji su bili krenuli da preseku put povlačenja i učine ga mnogo težim nego što je ionako već bio.

Foto: Sveta Srbija

Po dolasku i obilasku Ostrva Vido, Plave grobnice, Agios Mateosa, Srpske kuće i Srpskog kluba grčko-srpskog prijateljstva i brata Željka Popovića, posetio je plac-maslinjak gde će biti omladinski i dečiji kamp Svete Srbije, a gde je za vreme boravka na Krfu bila stacionirana Šumadijska divizija.

Naša stara izreka kaže “rat otkriva jednom narodu sve mane i vrline” ali i istinske prijatelje. Te tako nalik svojim precima, Mark Kiting svedoči o vrednosti takvog prijateljstva i dan danas. A priča je o slavnim Ircima Desetog diviziona koji su se našli tada Kraljevini Srbiji napadnutoj sa svih strana da joj pomognu.

Foto: Sveta Srbija

Konretan zadatak im je bio da spreče prodor bugarske vojske kroz jedan planinski prolaz u Vardarskoj dolini.

Prodorom bugarske vojske Srbi bi se uhvatili u obruč, a Nemačka bi obezbedila sugurnu železnicu na relaciji Berlin – Istanbul. Poput Leonide i njegovih Spartanaca, 8000 irskih dobrovoljaca stalo ispred 100.000 bugarskih vojnika!

Foto: Sveta Srbija

Na zacrtane položaje stigli su u novembru i okršaj je odmah počeo sa okrutnim neprijateljem u vidu niskih temperatura. Procenjuje se da je tokom prvih napada bugara više od 1000 Iraca završilo u bolnici zbog promrzlina.

U tri dana borbi taj irski bataljon je sa 1042 spao na 565 vojnika. U slavu Iraca koji su se borili da bi Srbija preživela kod Dojrana i dan-danas stoji keltski krst, na njemu piše: ”U znak sećanja na one iz Desete irske divizije koji su dali živote u odbrani Srbije, a i u slavu svih Iraca koji su dali svoje živote u Velikom ratu”.