Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je danas vozače da niska oblačnostmože otežavati vidljivost na putevima u Srbiji, kao i da očekuju maglu i sumaglicu na putevima pored reka, jezera i kanala.

Saobraćaj van gradova, kako je dodao AMSS u saopštenju, slabijeg je do umerenog intenziteta, a na mestima gde se izvode radovi mogući ja sporija vožnja.

Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile.

Dvosatna zadržavanja za kamione zabeležena samo prilikom izlaza iz Srbije na Batrovcima.

Kurir.rs/021

