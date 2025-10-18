Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio vozače da niska oblačnost, magla i sumaglica otežavaju vidljivost, dok su saobraćaj i granice uglavnom prohodni, uz zadržavanja za kamione na Batrovcima.
Društvo
VOZAČI, AKO KREĆETE NA PUT OVO MORATE DA ZNATE! Oglasio se AMSS: Poseban oprez na OVIM PUTEVIMA zbog pojave magle
Slušaj vest
Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je danas vozače da niska oblačnostmože otežavati vidljivost na putevima u Srbiji, kao i da očekuju maglu i sumaglicu na putevima pored reka, jezera i kanala.
Saobraćaj van gradova, kako je dodao AMSS u saopštenju, slabijeg je do umerenog intenziteta, a na mestima gde se izvode radovi mogući ja sporija vožnja.
Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile.
Dvosatna zadržavanja za kamione zabeležena samo prilikom izlaza iz Srbije na Batrovcima.
Kurir.rs/021
Reaguj
Komentariši