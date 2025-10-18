Slušaj vest

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je danas vozače da niska oblačnostmože otežavati vidljivost na putevima u Srbiji, kao i da očekuju maglu i sumaglicu na putevima pored reka, jezera i kanala.

Saobraćaj van gradova, kako je dodao AMSS u saopštenju, slabijeg je do umerenog intenziteta, a na mestima gde se izvode radovi mogući ja sporija vožnja.

Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile.

Dvosatna zadržavanja za kamione zabeležena samo prilikom izlaza iz Srbije na Batrovcima.