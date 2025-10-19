Slušaj vest

Vreme u Srbiji će danas ujutro u većem delu zemlje biti vedro i hladno, a u Vojvodini i centralnim delovima ponegde sa slabim mrazom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na jugozapadu i jugu biće oblačno, ponegde sa slabom kišom, a tokom dana pretežno sunčano sa postepenim razvedravanjem. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, u Vojvodini tokom dana u skretanju na jugoistočni.

Najniža temperatura biće od jedan stepen do osam, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni.

Screenshot 2025-10-19 002111.jpg
Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme u Beogradu će danas ujutro biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Najniža temperatura biće oko pet stepeni, a najviša dnevna oko 14 stepeni.

Ne propustiteDruštvo"U ŠOKU SAM, IZNENAĐEN I PRESREĆAN" Oglasio se Marko, dobitnik stana u igri "Uzmi račun i pobedi": Već prima čestitke od komšija i rođaka!
Marko Marić Uzmi račun i pobedi
DruštvoSrbin i Kenijka prošli kroz pakao birokratije da bi se venčali! Ljubav ovo dvoje ljudi pobedila je granice, zakone i kilometre!
collage.jpg
DruštvoMaleni Dušan kojeg su skinhedsi prebili na smrt dobio spomen-obeležje: Grčevito držao novac za sok dok su ga tukli i šutirali! Majka se ubila, ocu puklo srce!
bgd.jpg
Društvo"Ovo je bio poslednji let" Pilot se obratio putnicima u avionu i emotivnim govorom dirnuo mnoge: Snažna scena na letu do Beograda
Pilot