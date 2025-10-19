Promenljivi uslovi vožnje u kojima niska oblačnost na planinskim prevojima i magla pored reka i u kotlinama otežava vidljivost, a povremena kiša na putevima u južnim i jugoistočnim krajevima može donositi mestimično vlažne kolovoze, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
stanje na putevima
AMSS: Promenljivi uslovi vožnje, ujutru moguća poledica
Slušaj vest
Vozači se pozivaju na oprez i zbog moguće poledice jer temperatura u jutarnjim satima i tokom noći može ;biti oko nule, te da dodatno smanje brzinu na mostovima iputevima u planinskim područjima.Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju dva sata.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši