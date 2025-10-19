Slušaj vest

Vest o njegovoj smrti objavljena je na Fejsbuk stranici Grčka uživo.

Tu objavu prenosimo u celosti:

"Obaveštavamo ljubitelje Grčke da je nažalost Skijatos Mile Jeremić preminuo pre dva dana. Većina nas koji smo u turizmu godinama smo ga poznavali i sigurno je ovo osim gubitka za porodicu i njegove prijatelje, gubitak i za branšu, ali i za sam Skijatos na kom je godinama radio i povezao ga sa srpskim tržištem. Verujemo da ste ga mnogi i lično upoznali. Po želji sina, opraštamo se od Mileta uz sledeći tekst koji prati sliku koju je želeo da objavimo:

Nakon stotina venčanih parova, nakon bezbroj pomognutih ljudi, nakon hiljada dočekanih i israćenih gostiju, došao je momenat da i mi ispratimo našeg Mileta. Pozdravlja vas sve Zevs sa Olimpa, a Mile sa Skijatosa.

Neka mu je večna slava i hvala", piše u objavi na Fejsbuk stranici.

Ova vest rastužila je brojne članove grupe, koji su otkrili da su imali čast da upoznaju Mileta.

"Imali smo sreće i upoznali Mileta tokom boravka na Skijatosu, baš mi je žao", "Lokalci sa Skijatosa su uvek imali lepe reči o pokojnom Miletu. Neka mu Bog podari rajsko utočište i večni mir", "Bio je dobar čovek, pomagao je turistima na Skijatosu i nama kada smo bili, neka počiva u miru", "Bio je dobar čovek, pomagao našim ljudima na ostrvu, uz njega smo davno zavoleli Skijatos", "Saučešće porodici, ne verujem, znači on je rešavao nerešivo, slava mu", samo su neki od komentara u grupi.

Prema iskustvima ljudi, mnogima je prva asocijacija na Skijatos bio upravo Mile Jeremić. On je dočekao na hiljade ljudi na ostrvu, pomogao mnogima, rezervisao karte, smeštaj, delio informacije i obaveštenja, trčao i izlazio u susret svima koji su mu se obraćali za pomoć.