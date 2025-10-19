Slušaj vest

Trojica pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Vladimir Penezić, Strahinja Bjelić i Marko Marinković, stigli su u Grčku, odakle peške nastavljaju svoj put ka svetinji na Svetoj Gori, manastiru Hilandar.

Ali ovo nije obična misija.

Ne hodaju zbog slave, niti traže priznanje. Hodaju za one koji ne mogu, za decu obolelu od bulozne epidermolize, poznatiju kao "deca leptiri", zbog izuzetno osetljive kože koja puca pri najmanjem dodiru.

Ta deca, iako krhka telom, nose ogromnu hrabrost u srcima.

Ova trojica policajaca svojom fizičkom i duhovnom snagom žele da skrenu pažnju javnosti na potrebe mališana kojima su svakodnevne stvari kao što su zagrljaj ili obuvanje čarapa, prava borba. Njihov cilj je da podignu svest i motivišu građane da se priključe akciji pomoći.

Akciju možete podržati slanjem SMS poruke sa brojem 1 na 3808. Više informacija dostupno je na Instagram profilu @peskedohilandara.