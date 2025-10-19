Muškarac iz Zaječara izgubio se sinoć prilikom silaska sa planine Rtanj, ali je ubrzo potom pronađen živ i zdrav.
Drama na planini
FILMSKA AKCIJA SPASAVANJA NA RTNJU: Muškarac silazio sa planine, pa se izgubio: Jedan potez mu spasio život
Prema daljim saznanjima, muškarac je bio sa grupom prijatelja, a izgubio se tokom silaska sa planine.
Mobilnim telefonom obavestio je vatrogasno - spasilacku jedinicu iz Boljevca šta mu se dogodilo.
Vatrogasci - spasioci reagovali su efikasno i nakon sat vremena potrage pronašli su čoveka život i zdravog.
Bezbedno je spušten u podnožje planine.
(Kurir.rs/Telegraf)
