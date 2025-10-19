Slušaj vest

Prema daljim saznanjima, muškarac je bio sa grupom prijatelja, a izgubio se tokom silaska sa planine.

Mobilnim telefonom obavestio je vatrogasno - spasilacku jedinicu iz Boljevca šta mu se dogodilo.

Vatrogasci - spasioci reagovali su efikasno i nakon sat vremena potrage pronašli su čoveka život i zdravog.

Bezbedno je spušten u podnožje planine.

