Četvrti dan u okviru humanitarnog projekta "Kolevka za Rašku" u kojem mladi volonteri dele pomoć najugroženijim porodicama, i koji su obišli preko 10 opština i 3500 domaćinstava u Raškoj oblasti. Odatle se i javila voditeljka emisije Puls Srbije Vikend, Kruna Una Mitrović:

- Mi se nalazimo u mestu Baljevac, opština Raška, na domak Kišaničke banje. Danas je četvrti dan kako humanitarna organizacija Kolevka realizuje svoj deseti humanitarni projekat, ovoga puta u saradnji sa opštinom Raška - istakla je Mitrović.

Kruna Una Mitrović Foto: Kurir Televizija

Mateja Ranković, osnivač i zastupnik humanitarne organizacije govorio je za Kurir televiziju o tome koliko volontera učestvuje u ovom projektu, kao i koliko su porodica uspeli da obiđu:

- Humanitarna organizacija postoji od 2019. godine, dakle već punih šest godina se bavimo ovakvim aktivnostima. Ovo je naš deseti jubilarni projekat, ovog puta u Raškoj, gde ćemo obići 400 socijalno ugroženih domaćinstava, sada smo već na nekom broju od 300 i nešto, a do kraja dana će naši volonteri završiti deo posla i dostignuti cifru od 400 socijalno ugroženih domaćinstava koje su obišli. Potrudili smo se da pružimo pakete pomoći - kaže Ranković.

Mateja Ranković Foto: Kurir Televizija

Preko 50 volontera iz Beograda i iz ostalih krajeva Srbije učestvuje u realizaciji ovog projekta. Ovaj projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom turizma i omladine vlade Republike Srbije:

- To je treći projekat koji zajednički realizujemo i veoma nam je drago da je tako. Nadamo se da će se takav trend u budućnosti nastaviti. U planu nam je da nastavimo sa realizacijom sličnih projekata, da nastavljamo da dižemo svest kod omladine koliko je važno baviti se humanitarnim radom, koliko je važno volontirati, baviti se društvenim aktivizmom i nadamo se da ćemo na taj način barem malo doprineti tome da se omladina u Srbiji probudi i da shvati koliko su ove stvari bitne za društvo - zaključio je Ranković.

Pozivamo sve one koji su možda sada shvatili koliko je ovo važno da nam se pridruže u nekim od budućih akcija.

