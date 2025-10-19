Slušaj vest

Oko sedamdeset izlagača iz Srbije i više evropskih zemalja, obogatili su još jedno izdanje međunarodnog Sajma kolekcionara i antikviteta u Subotici. U autentičnoj atmosferi prikazano je kako prošlost živi kroz gotovo muzejske raritete.

Pola veka kolekcionarske ljubavi na ovom stolu. I to tek nekoliko primeraka iz bogate zbirke čika Budimira. Pretežno su to satovi s kraja 17. i početka 18. veka, do retkih komada u stilu art deko.

Budimir Radivojev Foto: Kurir Televizija

- Ja to popravim i radim i uživam u tome. Ja živim za to da nešto popravim, napravim i putim da radi - kaže Budimir Radivojev, kolekcionar iz Starog Vrbasa.

Vrlo mali deo svoje privatne kolekcije izložio je i subotičanin Tihomir Tikvitski, a kako veli u svom domaćinstvu od zaborava čuva sve i svašta. Od sitnica do originalnog ringišpila iz 60-ih godina.

- Tu ima bronze stare, ima gramofon, drube, mesingani, bajoneti, makete, motori, automobili. stare sodaške boce, ručni rad, figure od drveta, zvona svega ima - opisao je Tihomir Tikvicki, kolekcionar iz Subotice.

Na 89. praznik kolekcionarstva odazvali su se kolekcionari, ljubitelji antikviteta i poštovaoci kulturnog nasleđa iz naše zemlje, ali i iz Bosne, Hrvatske, Slovačke, Mađarske i Slovenije.

Silvester Gerlovič Foto: Kurir Televizija

- Srbija ima bogatu istorijsku prošlost, prema tome ovde ako mi govorimo o kulturnim dobrima, recimo o starim novcima, predmetima iz antičkog perioda pa sve do danas, to se na terenu nalazi, to se nalazi i ovde kod nas. Osim toga imamo vrsne umetnike, njihove slike, njihova dela se isto tako ovde nalaze - kaže Silvester Gerlovič, predsednik Društva kolekcionara Subotica.

- U celom svetu je kriza kolekcionarstva. Postoje dva osnovna razloga. Kolekcionari su uglavnom ljudi danas u trećoj životnoj dobi. Nema podmladka, nema mladih, zato je neophodan sajam da bi došli i mladi i pogledali čudne stvari iz nekih davno minulih vremena i da ih to možda zainteresuje. S druge strane, postoje ozbiljna zakonska ograničenja u velikom broju evropskih zemalja koja otežavaju kolekcionarstvo kao takvo. A gubi se iz vida da Muzejske kolekcije danas u svetu uglavnom potiču iz velikih i privatnih kolekcija - ističe Vladimir Malbašić, kolekcionar i ljubitelj subotičkog sajma, iz Sremske Mitrovice.

Ova tradicionalna priredba koja se u Subotici održava dva puta godišnje već decenijama važi za jedinstvenu u regionu, te i kao jedan od najznačajnijih sajmova antikviteta u Srbiji.

sat Izvor: Kurir televizija

