Jelena Todorović (40) iz Grdelice je vlasnica novog električnog automobila "fijat grande panda", dok je hibrid otišao u ruke Biljane Bukvić (50) iz Priboja. Ovo su ujedno poslednji dobitnici nagrada jesenjeg ciklusa popularne nagradne igre.

Srećni dobitnik dupleksa od 91,73 kvadrata kaže za Kurir da izvlačenje nije pratio.

- U porodičnoj kući živim sa suprugom i ćerkom na jednom spratu i roditeljima na drugom. Otac je gledao emisiju, izleteo iz kuće i vikao da sam dobio stan. Nisam mogao da verujem sve dok mi telefon nije zazvonio i poziv iz Beograda mi potvrdio lepe vesti. Odmah su krenule čestitke, jedan, drugi, treći, deseti poziv. Slavili smo odmah sinoć, ali pravo zlatiborsko slavlje s pečenjem i pićem biće kad uzmem ključeve - priča nam Marić, koji je inače iz IT sektora, a pomaže i porodici u poljoprivrednim poslovima na porodičnom domaćinstvu.

Marko Marić kaže da nije pratio izvlačenje Foto: RTS Printscreen, Privatna arhiva

Poslao 2.000 računa

Marko kaže da je sa suprugom redovno skenirao račune i da su poslali oko 2.000 ukupno.

- Posle ovakve nagrade sigurno ćemo nastaviti da igramo, pa ko zna - možda dobijemo još jedan stan. Još uvek ne znamo da li ćemo se seliti za Beograd, verovatno ne, ali uvek je vredno imati nekretninu za dete - kaže skromni vlasnik.

Dobitnice poslednjih nagradnih automobila ističu da su vozila otišla u prave ruke.

Podeljeni stanovi vredni 1,2 miliona evra Nagradni fond u ovom krugu izvlačenja bio je uvećan za 10 automobila - pet hibridnih i pet električnih "fijat grande panda" modela. Uz automobile izvučeni su i dobitnici pet stanova u naselju Zemunske kapije, ukupne vrednosti 1,2 miliona evra. U igri su učestvovali svi fiskalni računi koji su izdati od 1. januara 2025. godine, bez obzira na vrednost.

Biljana kaže da je auto otišao u prave ruke Foto: Printscreen/RTS

- Radim skromni posao kao šivač u jednoj privatnoj firmi u okolini Grdelice. Imamo jedan porodični auto koji vozi i suprug, ali novi nam je dobrodošao jer imamo sina, koji je vozač, a ćerka je položila vožnju pre dva meseca. Od početka učestvujem u nagradnoj igri, ali nisam pratila izvlačenje. Koleginice su mi javile da sam dobila auto. Nisam mogla da verujem. Još uvek sam u šoku. Nikad ništa nisam dobila i osećaj je zaista neverovatan - kaže kroz osmeh Jelena.

Crni hleb doneo sreću

Jelena Todorović kupila hleb i dobila auto Foto: RTS Printscreen, Privatna arhiva

- Sećam se da sam za tih dobitnih 110 dinara kupila ćerki crni hleb kad sam se vraćala s posla. Doneo mi je sreću. Smejali smo se sa suprugom kako sam dobila novi auto za tako male pare, a nisam iz Pirota - dodaje ona.

Druga dobitnica, medicinska sestra Biljana Bukvić kaže za Kurir da je odmah u subotu veče proslavila dobitak s prijateljima.