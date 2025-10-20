Slušaj vest

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, krajem dana na jugu Banata u pojačanju. Najniža temperatura će se kretati od minus tri do pet stepeni, a najviša od 15 do 18 stepeni, navodi se u vremenskoj prognozi.

Vreme u Beogradu

U Beogradu će jutro biti hladno, na periferiji sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano.Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se kretati od dva do pet stepeni, a najviša dnevna oko 17 stepeni.

Vreme narednih dana

U Srbiji će u utorak ujutro bti hladno uz slab prizemni mraz a tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. U drugoj polovini naredne sedmice će biti povećanje oblačnosti tako da se ponegde očekuje i kiša.

Jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima se očekuje u nedelju i u ponedeljak.

Foto: RHMZ Printscreen

U košavskom području od utorka, a u četvrtak i u planinskim predelima duvaće pojačan jugoistočni vetar, koji će od petka biti u skretanju na severozapadni pravac. Dnevna temperatura će biti u porastu naredne sedmice, najtoplije će biti u četvrtak i petak, kada se u većini mesta očekuje od 22 do 24 stepena Celzijusa.

Foto: RHMZ Printscreen

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike mogu biti povolјne za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. U jutarnjim satima pojačane tegobe mogu osetiti srčani bolesnici i astmatičari. Mogući su poremećaj sna, promenlјivo raspoloženje i glavobolјa.