Na Antarktikusam tri meseca spavao u šatoru pod vedrim nebom na -20 stepeni i kao pomoćni radnik u kuhinji u turističkom kampu zarađivao od 150 dolara dnevno do čak 5.000 evra mesečno, otkriva za Kurir Nemanja Sretin (33) iz Stare Pazove kako izgleda život i rad na surovom Južnom polu.

On je prethodne dve sezone radio na ledenom kontinentu od novembra do januara, a zbog dobrih uslova i odlične zarade, kaže da se uveliko priprema za novi odlazak na Južni pol krajem meseca.

- Završio sam trogodišnju zanatsku školu za montažu i popravku klime, ali se nikad nisam bavio time. U tim godinama me privlačio rad na kruzeru. Bio sam na brodu sve do početka korone. Obišao sam šest kontinenata. Antarktik mi je ostao poslednja želja. Na kruzerima sam radio u baru. Posao na brodu nije onakav kakvim ga većina ljudi zamišlja. Možda je dvehiljaditih bilo impresivno i isplativo, ali danas je mnogo drugačije i zarada više nije tako visoka. Zavisi od pozicije i potrebno je ostati malo duže da bi se uštedelo. Ima ljudi koji rade za 600-700 dolara.

Nemanja je došao na Južni pol preko američke kompanije

- Ja nisam puno zaradio jer mi je iskustvo bilo bitnije. Poslednji put sam bio u Aziji, Vijetnamu, gde nema velikog bakšiša kao u Americi - priča nam Nemanja i dodaje da mu je velika želja bila da kroči i na sedmi kontinent i obiđe ceo svet.

Sezonski rad

Na Antarktiku je, kaže, počeo sezonski rad kao pomoćni radnik u kuhinji u turističkom kampu gde borave ljudi iz celog sveta koji vole ekstremne sportove, istraživanja, pingvine...

- Letnja sezona traje tri meseca, od novembra do kraja januara, koliko to vremenski uslovi dozvole. Jedna američka kompanija se bavi organizacijom ovakvih kampova. Do sada nikad nisam sreo nikoga s naših prostora. Kamp je ogroman, gosti se stalno smenjuju. Zaposleni bukvalno spavaju u šatorima pod vedrim nebom. Koristimo posebne vreće za spavanje, podloge, dušeke... Nemamo specijalnu garderobu, ali su nam naočare i krema za sunčanje obavezni jer dan ovde traje šest meseci. Zvuči neverovatno, ali tako je - kroz smeh će Nemanja.

Ovako izgledaju šatori u kojima spavaju zaposleni

Teško se spava po danu - Hteo ne hteo, ovde moraš spavati po danu. Čudan je osećaj kad vidiš da je ponoć, a napolju sija sunce. San mi je u početku bio najveći problem jer inače teško spavam. Stavljao sam masku preko očiju, pokušavao da zamračim šator, ali na sve se navikne - optimističan je Nemanja.

Kaže da postoji poseban šator za goste, koji može da primi i do 100 ljudi.

- Bude nekad problema kad nas zatrpa sneg ili duva jak vetar, pa moraš snegom zatrpati ivice šatora da ne bi odleteo. Ima oluja koje naiđu jednom u 20 dana, baš su jake i nanose sneg. Tad je nemoguće raditi i izaći napolje. Ni avion ne može da sleti. Ovde je idealna temperatura do -20 i to je podnošljivo. Najgore mi je bilo u drugom kampu na Južnom polu gde su temperature i do -40 i 3.000 metara nadmorska visina.

Kako izgleda kad na Južnom polu

Očekuje još bolju platu

Sretin objašnjava da se tu nalazi kamp s pingvinima i VIP kamp za poznate, gde je čak i Ilon Mask platio da se napravi mesto za njega, ali ipak nije došao.

- Ljudi plaćaju i po 100.000 dolara da provedu 10 dana s pingvinima. Postoji program penjanja na najviši vrh Vinsonovog masiva, pešačenje do Južnog pola, obaranje raznih rekorda u tim ekstremnim uslovima. Radnicima je zadatak da turistima budu na raspolaganju. Zarada je veoma dobra za naš standard. Sad sam i napredovao, pa očekujem još bolju platu. Ukoliko dve sezone zaredom radite kao povratnik, dobijate bonus - odlučan je Nemanja.

Sezonski rad na Antarktiku

Poznate ličnosti u kampu Nemanja kaže i da svake godine u kamp dolaze mnoge poznate ličnosti iz sveta i iz Holivuda, među kojima su bili Vil Smit, Dejvid Bekam, Mister Bist... - Kuvar mi je pričao da je imao tu čast da na Južnom polu pije viski sa Smitom. Kolega se u kamionu od piste do kampa vozio s Bekamom. Nadam se da ću i ja sada sresti nekog slavnog - kaže Nemanja

Dodaje i da je navikao da radi bez slobodnog dana, da ne voli klasične smene od sedam do tri: