Ako ste na radnom mestu doživeli poniženje, zastrašivanje, uvredljivo ponašanje u nameri da se pojedinac ili kolektiv kazni ili zastraši, neopravdano nametanje uslova rada, ugrožavanje zdravlja, izolovanje od drugih zaposlenih lica, ismevanje ili bilo kakvo uznemiravanje: seksulano, psihičko ili verbalno uznemiravanje, to znači samo jedno - doživeli ste mobing na radnom mestu.

Budući da smo neke od ovih situacija normalizovali i prihvatili iz straha da ne ostanemo bez radnog mesta, mobing je postao svakodnevica. Ipak, neke situacije su ekstremne do te mere da postanu predmet novinskih natpisa.

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" govorile psihijatar dr Milena Milanović, Jelena Jović pevačica koja je bila žrtva mobinga, Milena Videnović novinarka i Marija DImitrijević, psiholog sa HR iskustvom:

Marija Dimitrijević Foto: Kurir Televizija

Ciljevi korporacije ili mobing?

- Nekada je vrlo tanka granica između neprijatnog pritiska od strane ciljeva korporacije, a šta je nešto što postaje mobing. Zatim, šta je konflikt a šta je negativno ponašanje i pasivna agresivna koju teško možemo da prepoznamo. Postoji nešto što se zove psihološka bezbednost u organizaciji - kaže Dimitrijević i dodaje:

- To je jedna klima koja se preoznaje kao demokratska, produktivna i gde je manja verovatnoća da dođe do mobinga. Ali postoje klime koje su više autoritarno orjentisane i koje su podložno tlo za sve vrste zloupotrebe diskriminacije i sve gde se manipuliše strahom. Morate da razgraničite da li radite u okruženju u kome osećate da smete da kažete da ste pogrešili i tako dalje.

Jelena Jovićž Foto: Kurir Televizija

Mobing od strane menadžera

Jelena je bila žrtva seksualnog mobinga. Objasnila je na koji način je prepoznala situaciju kao mobing:

- To je bio početak mog posla, kada sam tek ušla u javan život. Menadžera sam upoznala u lokalu gde sam nastupala, po njegovoj želji. On mi je ponudio bolji život i svašta nešto lepo, ali sa ucenom da budem sa njim - ispričala je Jović i dodala:

- To je bilo otvoreno od samog starta. Ja sam njega dovela kući da ga upoznam sa roditeljima u Kragujevac. Kada smo se vraćali kući, on je zaustavi auto i krenuo na ka meni. Tada mi je rekao "jel si mislila da ćeš na lepe oći da prođeš?" Tada sam bila prestravljena, imala sam 19, 20 godina.

Novinarstvo je posao gde je sujeta izražena, a zbog toga je i ova delatnost podložnija mobingu. Milanović objašnjava da li se susrela sa nečim sličnim u svom poslu:

Milena Milanović Foto: Kurir Televizija

- Naravno da sam u nekim trenutcima smatrala da neki urednici previše zahtevaju od mene, ali svakako nisam taj tim koji dozvoljava i koji ostaje nedorečen. Tako da nisam ni ja ostala dužna, pa sam i ja bila urednik pa su možda i moji novinari smatrali da sam zahtevna. Ali, možda nisam prepoznala nesposobnost nekog novinara. Ne mogu da kažem da me je neko maltretirao, jer sam uvek imala svoj stav i karakter.

Milanović je okarakterisala mobing kao "neretko, nesvesno":

- Neretko se u današnjem društvu propagira kao željeni oblik ponašanja taj "liderski model". Koji podrazumeva to da "ja znam šta ti trebaš da radiš i ti moraš mene da slušaš - kaže Milanović i dodaje:

Milena Milanović Foto: Kurir Televizija

- Na pozicije nadređenih se i postavljaju ljudi koji u sebi imaju tu dominantnu tkzv. alfa strukturu. Neretko se to radi i zbog lilne gratifikacije. Gratifikacija je moja dobrobit, ono što sam ja dobio lično od tog mog ponašanja. Da li je to ostvarenje cilja industrije ili ličnog? I u jednom i u drugom slučaju treb apostaviti pitanje ko su te osobe koje to zapravo rade?

Evo kako da prepoznate mobing na radnom mestu! Gošće Kurir televizije podelile svoja iskustva: Ako ne smete da napravite grešku na poslu, postoji problem!

