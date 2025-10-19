Slušaj vest

U Šidu na tradicionalnoj Kobasicijadi pokušali smo da otkrijemo tajnu prave sremske kobasice, po kojoj je ovaj kraj nadaleko čuven. Manifestacija okuplja veliki broj proizvođača suhomesnatog programa, ali i rakije, vina i raznih slatkiša.

Za ljubitelje slanih umetnosti, poput dobre kobasice, kulena, slanine i čvaraka, Šidska Kobasicijada je idealno mesto. Lokalni proizvođači, ali i gosti iz čak deset zemalja doneli su svoje najbolje proizvode i izložili ih na tezge.

- Imam čuvenu sremska kobasica, postoji suva, postoji ekstra suva, vakumirana, imamo i od jednog dima. Tajna kobasice može da se otkrije. Mi imamo svoje svinje, farma svinja, držimo slobodan uzgoj, znači napolju su puštene, najbitnije je da mate dobru sirovinu. Industrija nikad ne može da napravi ovu, zato što kupuju brzinske svinje koje se hrane turbo. Ovo su naše svinje zrele, godinu dana - rekao je Branimir Rakić proizvođač iz Bačinaca.

Kraljica među suhomesnatim proizvodima, kobasica, slavi se decenijama u Sremu. Šiđani su spojili svoje gurmanske afinitete i umeće i tako brendirali proizvod, ali i manifestaciju:

- Odlazimo i u Mađarsku, Slovačku, Hrvatsku, Sloveniju. Proizvodi domaći su uvek kvalitetni. I to je zašto tu konferenciju održavamo ovde, da bi ti proizvođači, gazdinstva, malo čuli šta treba da postaneš brend i da taj kvalitet sačuvaš - kaže Stanislav Đierčan organizator.

Manifestacija je pored prodajne izložbe obuhvatila takmičenje u pravljenju kobasice, ali i u uređenju svinje nakon svinjokolja.

- Ovde se ne slavi samo hrana, ovde se slavi i piće, veselje, ovde se slavi pre svega sve ono što naše žene privrede, što naprave i možete i videti pre svega koliko je raznovrsnosti svega što možemo da ponudimo našim posetiocima - kaže Zoran Semenović predsednik Opštine Šid.

Manifestaciju je posetio i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, tako da je Šid postao centar dešavanja i omiljeno mesto za provod mnogih generacija koje vole kvalitetnu hranu i piće.

