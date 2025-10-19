Slušaj vest

U Šidu na tradicionalnoj Kobasicijadi pokušali smo da otkrijemo tajnu prave sremske kobasice, po kojoj je ovaj kraj nadaleko čuven. Manifestacija okuplja veliki broj proizvođača suhomesnatog programa, ali i rakije, vina i raznih slatkiša.

Za ljubitelje slanih umetnosti, poput dobre kobasice, kulena, slanine i čvaraka, Šidska Kobasicijada je idealno mesto. Lokalni proizvođači, ali i gosti iz čak deset zemalja doneli su svoje najbolje proizvode i izložili ih na tezge.

474936.01_39_14_03.Still037.jpg
Branimir Rakić Foto: Kurir Televizija

- Imam čuvenu sremska kobasica, postoji suva, postoji ekstra suva, vakumirana, imamo i od jednog dima. Tajna kobasice može da se otkrije. Mi imamo svoje svinje, farma svinja, držimo slobodan uzgoj, znači napolju su puštene, najbitnije je da mate dobru sirovinu. Industrija nikad ne može da napravi ovu, zato što kupuju brzinske svinje koje se hrane turbo. Ovo su naše svinje zrele, godinu dana - rekao je Branimir Rakić proizvođač iz Bačinaca.

Kraljica među suhomesnatim proizvodima, kobasica, slavi se decenijama u Sremu. Šiđani su spojili svoje gurmanske afinitete i umeće i tako brendirali proizvod, ali i manifestaciju:

- Odlazimo i u Mađarsku, Slovačku, Hrvatsku, Sloveniju. Proizvodi domaći su uvek kvalitetni. I to je zašto tu konferenciju održavamo ovde, da bi ti proizvođači, gazdinstva, malo čuli šta treba da postaneš brend i da taj kvalitet sačuvaš - kaže Stanislav Đierčan organizator.

474936.01_40_14_24.Still038.jpg
Stanislav Đierčan Foto: Kurir Televizija

Manifestacija je pored prodajne izložbe obuhvatila takmičenje u pravljenju kobasice, ali i u uređenju svinje nakon svinjokolja.

- Ovde se ne slavi samo hrana, ovde se slavi i piće, veselje, ovde se slavi pre svega sve ono što naše žene privrede, što naprave i možete i videti pre svega koliko je raznovrsnosti svega što možemo da ponudimo našim posetiocima - kaže Zoran Semenović predsednik Opštine Šid.

Manifestaciju je posetio i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, tako da je Šid postao centar dešavanja i omiljeno mesto za provod mnogih generacija koje vole kvalitetnu hranu i piće.

Ovo je tajna prave sremske kobasice! Održana tradicionalna kobasicijada u Šidu: Okupljeni gosti iz čak 10 zemalja! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteRijalitiIMENOVALI SVOJU KOBASICU! U Eliti vrlo čudna scena, četiri devojke držale u rukama i opet nije stala CELA, kamera beležila DETALJE
elita.jpg
DruštvoOVO JE NAJVEĆA TAJNA U SPREMANJU SREMSKE KOBASICE! Važno je da komadići mesa budu jasno uočljivi ALI SVE ZAVISI OD JEDNOG SASTOJKA
y3wowseq.jpg
StarsOBOREN JOŠ JEDAN REKORD: Dragana Mirković na Kobasicijadi okupila preko 20 hiljada ljudi!
cb4b550ab8574a1393615c30f522ec89.jpg
Fudbal(VIDEO) KOBASICE I FUDBAL: Evo kako je RTS povezao dešavanja u Turiji i na večitom derbiju
derbi-crvena-zvezda-partizan-kobasice.jpg
SrbijaKOBASICIJADA U TURIJI: Ove godine kolju svinju uživo pred publikom?!
kobasicijada-turija.jpg
Srbija(VIDEO) AMERIKANCI ZALJUBLJENI U SRPSKU KOBAJU: Ovo su reakcije njujorških medija!
kobasica.jpg

Evo kako da prepoznate mobing na radnom mestu! Gošće Kurir televizije podelile svoja iskustva: Ako ne smete da napravite grešku na poslu, postoji problem! Izvor: Kurir televizija