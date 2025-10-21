Slušaj vest

Borjanka Stanojević iz sela Šišava kraj Vlasotinca ceo svoj radni vek provela je u vlasotinačkom vrtiću "Kolibri". Posle 40 godina rada na mestu medicinske sestre u jaslicama Predškolske ustanove "Milka Dimanić" kolege iz vrtića, roditelji i mališani u petak su je svečano ispratili u zasluženu penziju!

Na rastanku je bilo dosta suza, smeha i gromoglasnog aplauza. Male ručice tapšale su svojoj Borici, a kolege nisu krile tugu zbog njenog odlaska iz vrtića.

Borjanku su kolege ispratile s cvećem i tortom Foto: Privatna arhiva

- Danas stojimo pred posebnim trenutkom da ispratimo u zasluženu penziju našu dragu Borjanku, ženu koja je punih četrdeset godina posvetila svom pozivu, radu i ljudima oko sebe. Četrdeset godina nije samo broj, to je čitav jedan život. To su generacije dece kojima je pružala pažnju, brigu i toplu reč. To su roditelji kojima je ulivala sigurnost, koleginice kojima je bila oslonac i prijatelj i ustanova kojoj je ostavila deo sebe. Biti medicinska sestra u predškolskoj ustanovi znači biti tu i kada se mališan uplaši i kada zaplače i kada treba utešiti i zagrliti. Borjanka je to činila neverovatnom smirenošću, nežnošću i posvećenošću. Njeno strpljenje i brižnost nisu imale granice - kazale su kolege.

Borjanka biciklom dolazila na posao

1/5 Vidi galeriju Ovako Vlasotinčani ispraćaju u penziju medicinsku sestru u vrtiću Foto: Privatna arhiva

Zaposleni su naglasili i da će im u sećanju ostati slika Borjanke na svom biciklu.

Odlazak upenziju medicinske sestre u vlasotinačkom vrtiću Izvor: Privatna arhiva