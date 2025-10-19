Slušaj vest

- U drevnom pravoslavnom hramu u samom srcu Moskve dočekao nas je otac Sergej Šastin. Znala sam da je više puta posetio Srbiju, ali me je njegova iskrena ljubav prema našem narodu duboko dirnula. Sa osmehom i srdačnošću ugostio nas je na ručku - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke.

Ona je podelila i šta je otac Sergej rekao mališanima koji su posetili hram.

- Kada smo u hramu sreli decu koja su, u okviru školske ekskurzije, došla u posetu, otac Sergej im je rekao reči koje su nas posebno ganule: "Zapamtite, Srbi nisu samo naši prijatelji, oni su naša braća." Sabor Uspenja Presvete Bogorodice na Krutickom podvorju nije samo hram, već i živo svedočanstvo duhovnog života Rusije. Ovaj istorijski i pravoslavni kompleks vekovima čuva duboko ukorenjene vrednosti vere, zajedništva i bratske ljubavi - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski.

