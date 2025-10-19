"BAKU I NJENE KOZE U ZORU SMO VRATILI KUĆI" Spasioci kod Surdulice objavili dirljive prizore iz akcije (FOTO)
Pripadnici Gorske službe spasavanja spasili su jednu baku kod Surdulice koja se izgubila čuvajući koze.
Izgubila se pre mraka
- Uspešno smo završili još jednu akciju spasavanja. Jedna baka, iz okoline Surdulice, izvela je koze na ispašu, nije stigla da se vrati pre mraka i izgubila se. Baku i njene koze, negde pred zoru, smo vratili kući - napisali su oni na Instagramu.
Podsetimo, Gorska služba spasavanja Srbije, osnovana 1952. godine, nezaustavljiva je u svojoj misiji da spasi živote onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ova organizacija, koja broji samo najposvećenije planinare i spasioca, deluje u trenucima kada je ljudski život u pitanju, na najtežim i najopasnijim mestima, bilo da su to zimski tereni Kopaonika ili zabačene litice stena.
Kako postati član GSS
Samo oni najspremniji i najposvećeniji mogu da prođu obuke i testove za spasioca Gorske službe spasavanja. Kroz fizičku spremnost, skijaške veštine i osnovnu obuku iz prve pomoći, spasioci postaju ljudi od poverenja, onima kojima se život poverava u najkritičnijim trenucima.
O tome kako se postaje član GSS, pročitajte OVDE.