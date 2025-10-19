Slušaj vest

Pripadnici Gorske službe spasavanja spasili su jednu baku kod Surdulice koja se izgubila čuvajući koze.

Izgubila se pre mraka

- Uspešno smo završili još jednu akciju spasavanja. Jedna baka, iz okoline Surdulice, izvela je koze na ispašu, nije stigla da se vrati pre mraka i izgubila se. Baku i njene koze, negde pred zoru, smo vratili kući - napisali su oni na Instagramu.

Podsetimo, Gorska služba spasavanja Srbije, osnovana 1952. godine, nezaustavljiva je u svojoj misiji da spasi živote onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ova organizacija, koja broji samo najposvećenije planinare i spasioca, deluje u trenucima kada je ljudski život u pitanju, na najtežim i najopasnijim mestima, bilo da su to zimski tereni Kopaonika ili zabačene litice stena.

Kako postati član GSS

Samo oni najspremniji i najposvećeniji mogu da prođu obuke i testove za spasioca Gorske službe spasavanja. Kroz fizičku spremnost, skijaške veštine i osnovnu obuku iz prve pomoći, spasioci postaju ljudi od poverenja, onima kojima se život poverava u najkritičnijim trenucima.