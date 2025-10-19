Slušaj vest

NEGOTIN - Neobičan ulov na Dunavu kod Negotina izazvao je pažnju kako ribolovaca, tako i korisnika društvenih mreža. Ribolovac Sveta P. podelio je na svom Fejsbuk profilu fotografiju ribe sa izraženom deformacijom glave koja ga je potpuno zapanjila.

- Ovo nikad nisam video. Ulovljeno na Dunavu, Kusjak, kamp Stevan Mokranjac - napisao je Sveta uz fotografiju svog nesvakidašnjeg ulova.

Na slikama se vidi riba duža od pola metra, sa toliko deformisanom glavom da nije moguće odrediti o kojoj se vrsti radi. Objavu je ubrzo pratila lavina reakcija, a korisnici su pokušavali da utvrde vrstu ribe i razlog neobičnog izgleda. Jedan od komentara sugerisao je da je deformacija nastala dok je riba bila mladunče, dok su drugi napomenuli da bi mogla biti genetska mutacija. Rasprava traje već nekoliko dana.

- Genetski poremećaј ili ozračeno teškim metalima i plastikom - poručio je jedan korisnik.

- Izgleda da je u pitanju babuška ili pastrat. Definitivno krljušt i podrepno peraje odgovaraju toj vrsti - napisao je jedan korisnik.

Drugi su uvereni da je na fotografijama šaran dok su treći izrazili zapanjenost.

- O bože! Ovo prvi put vidim - komentar je jedne korisnice.

Pojedini korisnici Fejsbuka pokušali da objasne pojavu deformiteta kroz prirodne procese.

- Očigledno da je neka mutacija. I ljudi se rađaju sa deformitetima, ne vidim razlog zašto ne bi mogle i ribe i životinje - glasi jedan od komentara.

Ovaj nesvakidašnji ulov iznova podseća da priroda neretko može da nas iznenadi, a retki primerci kao što je ova riba uvek postanu pravi hit na internetu i tema za raspravu među, kako ribolovcima, tako i radoznalim laicima.