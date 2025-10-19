Slušaj vest

Današnji dan u Srbiji bio je sunčan, ali hladan, a u Vojvodini je ujutro bilo i slabog mraza. Maksimalna temperatura dostigla je tokom dana u mnogim predelima 14-15 stepeni, u Negotinu je bilo 17 stepeni.

Ove večeri je vedro, ali i vrlo hladno.

Trenutne temperature kreću se od 2 do 6 stepeni, u Beogradu je 7 stepeni. Zlatibor meri 4, Sjenica 3, a Kopaonik 0 stepeni.

Pred nama je ledena noć, a u većini predela uz slab mraz.

U prilog tome ići će upravo vedro nebo i veliko izračivanje atmosfere.

Temperatura

Minimalna temperatura do jutra spustiće se na -3 do 3°C, u Beogradu na 5°C, ali će na obodu Beograda biti 0°C.

Prizemni mraz na 5 cm iznad tla očekuje se u svim predelima Srbije.

S ozirom na opasnost od mraza, postojaće opasnost po poljoprivredne i ratarske kulture, pa treba primeniti i adekvatne mere zaštite tamo gde treba, a sobno cveće treba uneti u kućne prostorije.

Vreme sutra

Nakon mraza i ledenog jutra, u Srbiji u ponedeljak tokom dana znatno toplije, temperatura od 15 do 20 stepeni. Očekuje se povećanje oblačnosti i pojačanje jugoistočnog vetra, koji će u košavskom području biti jak.

Od utorka pod uticajem ciklona sa zapada Evrope i Atlantika biće znatno više oblaka, ali i još toplije, ponegde povremeno sa kišom i pljuskovima.