Slušaj vest

Zahvaljujući poštenju jednog prodavca sa prokupačke pijace i saobraćajnog policajca Jovice, torbica sa dokumentima i 100.000 dinaravraćena je korisniku Doma starih u Prokuplju, koji nije ni primetio da ju je izgubio.

Kako se saznaje, stariji korisnik Doma, Žika bio je jutros na novoj pijaci, gde je, nakon kupovine, zaboravio torbicu na jednoj tezgi. Pošteni prodavac, kad je primetio torbicu na svom pultu, odmah je reagovao i obratio se saobraćajnom policajcu koji je bio u blizini.

„Prodavac je prišao policajcu i predao mu torbicu, nakon čega je policajac kontaktirao Dom starih u Prokuplju i raspitao se da li među korisnicima imaju Žiku“, ispričao je svedok događaja.

Nakon što su se radnici obezbeđenja iz Doma javili i potvrdili da Jovanović boravi kod njih, policajac Jovica je lično doneo torbicu i predao je vlasniku.