Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, vozače tokom dana očekuju bolji uslovi za vožnju. Moguća je usporena vožnja na  frekventnim raskrsnicama i na deonicama gde su radovi u toku. 

Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. 

Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata. 

Kurir.rs

688918.jpg