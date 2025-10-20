Na putevima u Srbiji intenzitet saobraćaja danas će biti promenljiv, pre podne pojačan na prilazima Beogradu i većim gradovima, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
OPREZ ZBOG MAGLE: Vozače tokom dana očekuju bolji uslovi za vožnju
Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, vozače tokom dana očekuju bolji uslovi za vožnju. Moguća je usporena vožnja na frekventnim raskrsnicama i na deonicama gde su radovi u toku.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.
Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata.
