Najzanimljivije od svega jeste što su i Zlatibor i Kopaonik topliji od gradova, a na tradicionalno hladnom Crnom vrhu jutros je bilo čak 4 stepena u plusu!

Najhladnija je jutros bila Sjenica sa minus 4.

Pogledajte temperature izmerene jutros u 7 sati i pronađite svoj grad na spisku.  

rhmz temperatura aktuelni podaci.jpg
Foto: screenshot RHMZ

Vreme danas 

U Srbiji jutro hladno sa slabim mrazem, tokom dana pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, krajem dana na jugu Banata u pojačanju. Najniža temperatura će se kretati od minus tri stepena do pet stepeni, a najviša od 15 do 18 sepeni.U Beogradu će jutro biti hladno, na periferiji sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano.

Kompletnu prognozu za danas i naredne dane možete pročitati ovde

Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se kretati od dva stepana do pet, a najviša dnevna oko 17 stepeni.

Kurir.rs

whatsapp-image-20201201-at-11.05.46-am.jpg
nedeljko todorović.jpg
Zima
Sunčano i kišovito jesenje vreme
Sneg