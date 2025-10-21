Slušaj vest

Društvenim mrežama kruže video-snimci torte u obliku mrtvačkog sanduka u svečanoj sali, vatromet, muzika i svečano odeveni ljudi, koji tradicionalno proslavljaju Grobarijadu. Mnogi korisnici šokirani su ovim prizorom, a video-zapisi su postali viralni i izazvali su lavinu komentara.

Naime, prošle nedelje u Paraćinu je održana tradicionalna proslava čuvene Grobarijade koja mnogima nije poznata, a slavi se na poseban, pomalo bizaran način.

Jednom godišnje okupljaju se pogrebnici iz Srbije i regiona i odabere se domaćin koji treba da organizuje bogatu proslavu za kolege. Domaćin je svake godine drugi pogrebnik, a gosti su mahom proizvođači i prodavci pogrebne opreme.

Torta u obliku sanduka Foto: Društene mreže printscreen

Ovogodišnja "Grobarijada" održana je u luskuznom restoranu u Paraćinu, a domaćini su bili vlasnici Pogrebne opreme "Venac - Jovanović". Kao i svake godine i ove je glavna atrakcija bila ogromna torta u obliku kovčega i pogrebni orkestar koji je svirao posmrtni marš.

Glogov kolac umesto kašike

Kako se vidi na snimcima sa Tik-Toka, najvažniji trenutak večeri bio je ulazak torte u obliku mrtvačkog sanduka, a zatim su domaćini doneli glogov kolac i njime proboli tortu.

Ipak, ljudi se zgražavaju na ovakve prizore, ali pogrebnici u tome ne vide ništa loše. Kako kažu posao pogrebnika je veoma naporan i stresan, jer su svakodnevno na sahranama, pa je ovo prilika da se druže i vesele.