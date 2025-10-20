Slušaj vest

Najsmrtonosnija zarazna bolest, tuberkuloza, vratila se u Srbiju, a broj zarazenih raste. Lekari upozoravaju da su simptomi slični kao kod gripa ili Koronavirusa, da se brzo širi i zahvata pluća, ali i druge organe.

Koliko je situacija ozbiljna, otkrila je prim. dr Biserka Obradović, lekar specijalista opšte medicine:

Biserka Obradović Foto: Kurir Televizija

- Moramo da priznamo da tuberkuloza, za koju smo smatrali da je davno iskorenjena bolest, sve više izmiče kontroli. Engleska, koja u poslednje vreme beleži znatan porast obolelih od tuberkuloze, u 2024. godini, prema izveštaju njihove Nacionalne zdravstvene službe i Agencije za zdravstvo Kraljevine Engleske, objavila je informaciju da je broj obolelih najveći u poslednjih 50 godina, odnosno od 1971. godine - kaže Obradović i dodaje:

- Zabeleženo je 5.490 obolelih, što znači 9,4 obolelih na 100.000 stanovnika. Kod nas je u 2023. godini incidencija 7,14 obolelih na 100.000 stanovnika, što predstavlja porast od 2% u odnosu na prethodnu godinu, dok Engleska beleži rast od 13,6%. U svetu godišnje mnogo više ljudi premine od tuberkuloze nego od drugih zaraznih bolesti poput HIV-a, korone ili malarije. Smatra se da 1,25 miliona ljudi godišnje izgubi život od tuberkuloze. Ranije se smatralo da je tuberkuloza bolest siromašnih slojeva društva, ali danas ona pogađa sve - naročito osobe sa oslabljenim imunitetom. Primer iz prakse pokazuje da je i ćerka jednog pulmologa obolela nakon što je držala strogu dijetu.

Foto: Shutterstock

Simptomi i uzroci tuberkuloze

Iako danas imamo sve lekove za lečenje tuberkuloze, ona se i dalje širi, upravo zbog slabog imuniteta i neodgovornog ponašanja:

- Sve je više gojaznih ljudi, fizička aktivnost je sve manja, a previše se konzumiraju kofein i energetska pića, koja dodatno slabe imunitet. U poslednje vreme simptome sve češće mešamo sa Kovidom ili drugim respiratornim infekcijama. Kod tuberkuloze se javlja dugotrajan, suv i nadražajan kašalj, koji se za razliku od drugih bolesti završava iskašljavanjem sukrvice - kaže Obradović i dodaje:

- To je znak da se odmah treba obratiti lekaru i uraditi analize, snimiti pluća i potvrditi. Lečenje je uspešno ako se započne na vreme i ako se ispoštuje terapija, koja traje najmanje šest meseci. Čuli smo mišljenje stručnjaka, a apelujemo i na građane da redovno vode računa o higijeni i jačanju imuniteta, kako bi se zaštitili od ovih zaraznih i opasnih bolesti.

TUBERKULOZA SE VRATILA U SRBIJU: Broj zaraženih najsmrtonosnijom bolešću raste Izvor: Kurir televizija

