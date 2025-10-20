Slušaj vest

Čitulju za pukovnika su, kao i svake godine od ubistva, dali Nada i Đuro Sekulić.

Čitulja za Gadafija Foto: Kurir

- Svaka godišnjica smrti pukovnika za mene je vrlo tužan, uznemirujući dan, jer osećam kao da sam izgubila najbližeg člana porodice. To je način da mu svaki put iznova odam počast, jer nije bio samo moj već i prijatelj srpskog naroda - govorila je Nada Sekulić pre nekoliko godina.

Ona je bila deo medicinskog tima koji je svakodnevno bio sa njim neprekidno dve godine.

Nakon smrti dva člana najuže porodice odlučila je da 1985. godine preko Zavoda za tehničku saradnju sa prijateljskim nesvrstanim zemljama ode na privremeni rad u Libiju, a raspoređena je u bolnici u Bengaziju.

Posle nepuna dva meseca saopšteno joj je da je odlučeno da bude deo Gadafijevog medicinskog tima.