"NEDOSTAJEŠ VOĐO SVOM NARODU LIBIJE" Pre tačno 14 godina ubijen pukovnik, u srpskim novinama osvanula SJAJNA ČITULJA - Iza nje se krije NEVEROVATNA PRIČA
Pukovnik Muamer el Gadafi, lider Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije, ubijen je u Sirtu pre tačno 14 godina.
Čitulju za pukovnika su, kao i svake godine od ubistva, dali Nada i Đuro Sekulić.
- Svaka godišnjica smrti pukovnika za mene je vrlo tužan, uznemirujući dan, jer osećam kao da sam izgubila najbližeg člana porodice. To je način da mu svaki put iznova odam počast, jer nije bio samo moj već i prijatelj srpskog naroda - govorila je Nada Sekulić pre nekoliko godina.
Ona je bila deo medicinskog tima koji je svakodnevno bio sa njim neprekidno dve godine.
Nakon smrti dva člana najuže porodice odlučila je da 1985. godine preko Zavoda za tehničku saradnju sa prijateljskim nesvrstanim zemljama ode na privremeni rad u Libiju, a raspoređena je u bolnici u Bengaziju.
Posle nepuna dva meseca saopšteno joj je da je odlučeno da bude deo Gadafijevog medicinskog tima.
Sve vreme američkog bombardovanja Libije 1986. godine, bila je uz Gadafija, iako su mnogobrojni službenici i lekari napuštali Libiju. Nada je ostala narednih godinu i po i zato je odlikovana libijskom Zlatnom medaljom zasluga za narod prvog stepena.