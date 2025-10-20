Mladić Đorđe Janković iz Kragujevca nestao je i poslednji put je viđen sinoć oko 3 sata ujutru.
U toku potraga
NESTAO ĐORĐE JANKOVIĆ IZ KRAGUJEVCA: Izgubio mu se svaki trag rano jutros, porodica moli za pomoć
Đorđe na sebi ima crnu jaknu, svetle maskirne pantalone i moguće crni ranac. Visok je 187 centimetara.
Porodica je nestanak prijavila policiji koja sada traga za nestalim mladićem.
Ako imate bilo kakvu infomaciju o njemu, javite na broj 192, poručila je porodica mladića.
