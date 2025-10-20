Slušaj vest

Đorđe na sebi ima crnu jaknu, svetle maskirne pantalone i moguće crni ranac. Visok je 187 centimetara.

Porodica je nestanak prijavila policiji koja sada traga za nestalim mladićem.

Ako imate bilo kakvu infomaciju o njemu, javite na broj 192, poručila je porodica mladića.

Ne propustiteDruštvo"NEDOSTAJEŠ VOĐO SVOM NARODU LIBIJE" Pre tačno 14 godina ubijen pukovnik, u srpskim novinama osvanula SJAJNA ČITULJA - Iza nje se krije NEVEROVATNA PRIČA
Moamer el Gadafi
DruštvoTuberkuloza se vratila u Srbiju! Broj zaraženih najsmrtonosnijom bolešću raste iz dana u dan - evo koji su simptomi
upala pluca shutterstock_2280508355.jpg
DruštvoUDARIO MINUS U SRBIJI! ČAK 8 GRADOVA JUTROS ISPOD NULE: A ovaj ubedljivo najhladniji sa -4, od njega topliji i Zlatibor i Kopaonik! Na Crnom vrhu čak 4 u plusu
whatsapp-image-20230110-at-12.38.43-pm.jpg
DruštvoEvo kako studenti mogu da se upišu na budžet i s manje od 48 bodova! Doneta važna odluka: Oglasili se iz Ministarstva prosvete
Budući brucoši polažu prijemne ispite u trci za indeks i upis na fakultet