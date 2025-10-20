Slušaj vest

- Danas u 14 časova imaćemo sastanak sa 14 udruženja koja zastupaju porodice, majke, roditelje, očeve... I sa svim majkama koje su u prethodnom periodu pisale našem ministarstvu a povodom statusa roditelj-negovatelj. Bilo je mnogo manipulacija od strane opozicije povodom toga, plasirana je potpuno drugačija, iskrivljena verzija u odnosu na stvarno stanje - istakla je ona.

Ministarka dodaje da ne želi da se ta tema politizuje.

- I mi taj sastanak niti ćemo fotografisati, snimati, niti ćemo poruke sa sastanka plasirati u javnost. Kao resorni ministar koji je za to zadužen, pozvala sam sve relevantne institucije koje mogu da daju doprinos, da danas saslušamo majke i očeve, da čujemo njihove probleme, da od njih čujemo šta traže. Jer verzija koja je predata u Skupštini nije zadovoljila to što oni traže. I da je nekim slučajem usvojena oni ne bi dobili ono što oni očekuju. Zato je jako važno da sa njima direktno razgovaramo. I mi smo uvek raspoloženi da tu dođu predstavnici i odgovornih političkih subjekata bez obzira da li su vlast ili opozicija - rekla je ona.

Milica Đurđević Stamenkovski ističe da uvek poziva na dijalog, i da ovakva tema ne sme biti tema za potkusurivanje.

- Svi moramo da damo doprinos da tim ljudima pomognemo. Jer niko ne može da zna kako im je, koliko god mi mislili da možemo da obujemo njihove cipele teško da to možemo da uradimo. Država zaista Zakonom o Socijalnoj zaštiti pruža razne mogućnosti ali njihovi izazovi i problemi su toliko veliki, da mi naprosto moramo svakoga dana da činimo za njih nešto novo, da im pomažemo, da im barem malo olakšamo veliko breme koje nose na svojim plećima - kazala je ona, i zaključila: