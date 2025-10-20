Pomozimo Ivanu da se izleči: Potrebni trombociti AB krvne grupe za Ivana Brajkovića
Pomozimo Ivanu Brajkoviću iz Jagodine koji se nalazi na lečenju u Beogradu na klinici za hematologiju kliničkog centra Srbije. Potrebno je obezbediti veće količine trombocita AB krvne grupe, Rh negativne i pozitivne.
Potencijalni davaoci trombocita su:
zdrave osobe od 18 do 60 godina, težine preko 60 kg.
za žene je bitno da nisu imale porođaje i pobačaje
ko ima tetovaže bitno je da nisu rađene u poslednjih 6 meseci
Da trenutno niste pod nekom infekcijom (virusna, bakterijska)
Da u poslednjih šest meseci niste imali hirurške intervencije i niste bili pod anestezijom.
Kandidati NISU osobe sa akutnim i hroničnim oboljenjima.
Svi zainteresovani mogu da se jave isključivo Ivanovom bratu Darku na br.tel. 0649771668 radi dodatnih informacija.
Oni koji se nalaze na teritoriji Beograda, a koji žele da daju trombocite mogu da se jave u Institut za transfuziju krvi, kod Hrama Svetog Save i kažu da daju krv za Ivana Brajkovića, broj protokola 4178.