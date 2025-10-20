mladić pokazuje na flaster na ruci nakon davanja krvi

Pomozimo Ivanu Brajkoviću iz Jagodine koji se nalazi na lečenju u Beogradu na klinici za hematologiju kliničkog centra Srbije. Potrebno je obezbediti veće količine trombocita AB krvne grupe, Rh negativne i pozitivne.

Potencijalni davaoci trombocita su:

zdrave osobe od 18 do 60 godina, težine preko 60 kg.

za žene je bitno da nisu imale porođaje i pobačaje

ko ima tetovaže bitno je da nisu rađene u poslednjih 6 meseci

Da trenutno niste pod nekom infekcijom (virusna, bakterijska)

Da u poslednjih šest meseci niste imali hirurške intervencije i niste bili pod anestezijom.

Kandidati NISU osobe sa akutnim i hroničnim oboljenjima.

Svi zainteresovani mogu da se jave isključivo Ivanovom bratu Darku na br.tel. 0649771668 radi dodatnih informacija.