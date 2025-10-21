Slušaj vest

Mnogi mladi u Srbiji danas se pitaju koliko je dovoljno da se "normalno" živi u Beogradu, a primer jednog konobara nedavno je dodatno rasplamsao tu temu. On je otvoreno priznao da zarađuje između 160 i 200 hiljada dinara mesečno, ali da mu organizacija finansija nikako ne ide od ruke, što je pokrenulo žustru diskusiju na mrežama.

Na popularnom Redit forumu ubrzo su se javili korisnici koji su delili svoja iskustva i savete, ali nisu izostale ni kritike. Dok neki smatraju da je ovakav prihod sasvim dovoljan za pristojan život u prestonici, drugi ukazuju da mnogi Beograđani uspevaju da se snađu i sa znatno manjim primanjima, podsećajući na važnost štednje i planiranja troškova.

- Radim kao konobar u restoranu i mesečno zaradim u proseku 160-180.000 dinara, jako loše se organizujem s novcem pa me zanima kako drugi ljudi s tim primanjima žive, da li ta plata može da izdržava više osoba u Srbiji (konkretno Beograd)?. Da li ima prostora za stan, kola, štednju, neko investiranje na po malo i pored svega toga da se normalno živi? Trenutno živim sam - napisao je on pa dodao:

- Plata mi je 65.000 a bakšiš mi je prosek 5.000 dnevno, radim 8h, 6 dana nedeljno, bez prekovremnog ostajanja. Znači normalne smene, zajedno plata i bakšiš zna da probije 200.000 dinara.

"Ja ne znam ni šta su te pare"

U komentarima ispod objave usledili su različiti odgovori – dok su neki korisnici pohvalili konobara i dali praktične savete kako da bolje rasporedi novac, drugi su ga kritikovali i podsećali da mnogi ljudi u Beogradu žive sa znatno manjim primanjima.

"Znači ja ne znam ni šta su te pare haha", "Ali čuj 'kako se živi'... Bukvalno niko oko mene nema ovu platu, čak neki jedva dobacuju i kada dvoje stavi svoje plate... Ljudi su toliko nerealni da to boli", "Ja kao lekar napravim 130.000 dinara... Divota od države", "Ja inženjer 150.000", "Ja imam platu 80.000 pa nekako izguram, a ti sa duplo većom pa ne možeš", pisali su oni koji nisu mogli da veruju da konobar može imati platu i do 2.000 evra.

"190.000 - zadovoljni smo"

Za njima se javila jedna Srpkinja koja zajedno sa suprugom prima oko 190.000 dinara mesečno i otkrila da im takav prihod omogućava komforan život. Kako navodi, njihova plata pokriva sve osnovne i dodatne troškove, a i ostane prostora za štednju.

- Imamo 190.000 sa stambenim i keš kreditom, ništa nam ne manjka. Svaki mesec kupimo po nešto, ne majicu od 10.000 dinara, već od hiljadu. Automobil nam nikada nije bez goriva, hranu naručimo 2–3 puta mesečno, ostalo kuvamo. Uspemo da sklonimo i po 100–200 evra sa strane - otkriva ona.

"To je fer plata za trenutne uslove u zemlji, još ako tvoj partner nešto radi pa makar i part time, živeli bi sasvim solidno", "Trebalo bi ako si samac i ne trošiš kao manijak da možeš da uštediš solidnih 500 evra mesečno", "Nas četvoro u Novom Sadu sa oko 200.000 dinara. Nije nešto, ali bilo je i mnogo gore, pa se ne žalimo", pisali su još neki korisnici.

Bivša konobarica podelila savet

Na kraju se javila bivša konobarica koja je mladima posavetovala kako da pametno raspolažu novcem i izbegnu finansijske zamke.

"Ima za sve, ali da ne trošiš na s***nja – i ovo je ozbiljan savet, bila sam i ja tada konobar. Kada sam bila mlađa i zarađivala ekvivalent tog novca, nisam dobro raspolagala sa njim. Savet, kao što su i ostali ljudi rekli, je da napraviš neku vrstu beleške na šta trošiš i koliko dnevno, ali budeš jako disciplinovan. Svaki prihod i rashod u kolonu i onda sledećeg meseca napraviš raspolaganje. Na oko, tvoja zarada je dovoljna da živiš sam pod kirijom, imaš da jedeš, da se obučeš, imaš društveni život i staviš nešto sa strane. Ako imaš mnogo poroka – cigare, kladionice itd – nije ti dovoljno", napisala je ona.