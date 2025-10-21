Slušaj vest

Saobraćajna policija u Kragujevcu i okolini za samo četiri dana otkrila je preko hiljadu prekršaja, od čega više od 300 u jednom selu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, u akciji pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena od 16. do 19. oktobra ove godine, otkrili su ukupno 1.021 prekršaj, a poseban akcenat bio je usmeren na kontrolu na državnom putu u Desimirovcu gde su otkrivena 302 prekršaja.

Najviše je sankcionisano vozača koji su prekoračili dozvoljenu brzinu kretanja - 719, dok su 42 vozača zatečena da voze pod dejstvom alkohola, a pet pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Takođe, sankcionisano je i 35 pešaka koji su učinili prekršaje.

Policija u Kragujevcu isključila je iz saobraćaja zbog nasilničke vožnje tridesetčetvorogodišnjeg vozača „golfa“ koji je vozio sa 2,19 promila alkohola u organizmu, dvadesetosmogodišnjeg vozača „fijat punta“ sa 2,06 promila alkohola, kao i dvadesetjednogodišnjeg vozača „opela“ koji je preticao kolonu vozila preko uzdužne neisprekidane linije.

Saobraćajne patrole, takođe u Kragujevcu, zaustavile su tridesetčetvorogodišnjeg vozača „alfa romea“ koji je vozio sa 1,83 promila alkohola i pod dejstvom kokaina, amfetamina i marihuane, tridesetpetogodišnjeg vozača „sitroena“ pod dejstvom kokaina, tridesetogodišnjakinju koja je upravljala „pežoom“ pod dejstvom amfetamina i dvadesetjednogodišnjeg vozača „reno megana“ pod dejstvom benzodiazepina, a u Aranđelovcu četrdesetpetogodišnjeg vozača „golfa“ pod dejstvom kanabisa.

- Vozači koji su vozili pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci su zadržani, nakon čega će biti sprovedeni sudiji za prekršaje Prekršajnog suda, dok će protiv svih ostalih vozača koji su učinili prekršaje biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave, navode iz PU Kragujevac.

Policijska uprava u Kragujevcu apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise, jer na taj način čuvaju svoj i živote ostalih učesnika u saobraćaju.