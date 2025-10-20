„Stari zanati biće ponovo u modi“ izjavio je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu, prilikom posete Narodnom muzeju u Leskovcu u sklopu projekta „Leskovac - prestonica kulture 2026“.
MINISTAR KRKOBABIĆ: Stari zanati biće ponovo u modi, odoleće i veštačkoj inteligenciji
Ministar Krkobabić je dodao i sledeće: „Oni su ti koji će odoleti čak i neizbežnom naletu veštačke inteligencije (AI). Sad je pravo vreme mladi ljudi krenu da stiču znanja i veštine sofisticiranih zanatlija. Na taj način imaju šansu da obezbede sebi siguran posao i neće strahovati od budućnosti – biće nezamenjivi“.
Foto: Ministarstvo za brigu o selu/Snežana Petrović
Kurir.rs
