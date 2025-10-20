Slušaj vest

Ministar Krkobabić je dodao i sledeće: „Oni su ti koji će odoleti čak i neizbežnom naletu veštačke inteligencije (AI). Sad je pravo vreme mladi ljudi krenu da stiču znanja i veštine sofisticiranih zanatlija. Na taj način imaju šansu da obezbede sebi siguran posao i neće strahovati od budućnosti – biće nezamenjivi“. 

Screenshot 2025-10-20 154049.jpg
Foto: Ministarstvo za brigu o selu/Snežana Petrović

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaMEĐUNARODNI DAN ŽENA NA SELU Krkobabić: Socijalna penzija za zaboravljene (FOTO)
1 NASLOVNA FOTO.jpg
PolitikaMINISTAR KRKOBABIĆ: U susret socijalnoj garantovanoj penziji - "narodnoj nadoknadi"
Screenshot 2025-10-01 142028.jpg
SrbijaDOM KULTURE, SRCE ŽIVOG SELA Ministar Krkobabić: Posao započet prošle godine nastavljamo! Poziv selima da ih obnove uz bespovratna sredstva države Srbije!
1- NASLOVNA, foto Dragan Gojic.JPG
Politika"AKO BIRATE, BIRAJTE SELO" Krkobabić: Somborska sela rekorderi po broju useljenih kuća uz pomoć ovog programa
1- NASLOVNA.jpg
PolitikaRAŽANJ DOBAR PUTOKAZ ZA OBNOVU SELA! Milan Krkobabić sa građanima o napretku sela širom Srbije: Obišao i porodicu Bujšić koja se skućila u selu Mađere! (FOTO)
1 NASLOVNA FOTO.JPG
PolitikaSEPTEMBAR NA MIHOLJSKIM SUSRETIMA SELA POČEO U ZNAKU ZDRAVICA I UZVIKA Krkobabić: Zdravica je tu da pomiri, ujedini i osokoli! (FOTO)
1 NASLOVNA - foto Milan Obradovic, Beta.JPG