Ministar Krkobabić je dodao i sledeće: „Oni su ti koji će odoleti čak i neizbežnom naletu veštačke inteligencije (AI). Sad je pravo vreme mladi ljudi krenu da stiču znanja i veštine sofisticiranih zanatlija. Na taj način imaju šansu da obezbede sebi siguran posao i neće strahovati od budućnosti – biće nezamenjivi“.