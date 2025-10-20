Tiktokeri igraju i pevaju pored humki đaka pobijenih u Kragujevcu! Srbi pobesneli zbog ovog snimka na mrežama: Zar vam ništa nije sveto? Bruka! FOTO, VIDEO
Društvenim mrežama se širi sramni snimak iz Spomen-parka "Kragujevački oktobar" na kome dvoje mladih, navodno tiktokera, pevaju i igraju uz poznate hitove pored humki Kragujevčana, među kojima i 300 dece, streljanih u jednom od najstrašnijih zločina u Drugom svetskom ratu!
Narod je ogorčen zbog skrnavljenja uspomene na ubijene.
- Užas, sramota! Ljudi ne poštuju najveće groblje u Kragujevcu. Roditelji su u mnogim slučajevima, nažalost, zakazali. Ovo je nedopustivo! - pisalo je u jednom komentaru ispod objave, dok je u drugom stajalo:
- Hoće li neko otići da ih rastera? Meni nije jasno kako neko "kao razmišlja" i dođe na ideju da uradi ovako nešto!
Snimak upućen nadležnima
Kurir je pozvao direktorku spomen-parka Mirjanu Stanković i dostavio joj pomenute objave sa mreža. Kratko je poručila da će ih proslediti nadležnima, te da je na sastanku i da ne može odgovoriti na naša pitanja. Pitanja smo uputili i Gradu Kragujevcu.
Sociolog i stručnjak za društvene mreže Jelena Radović smatra da je osnovni problem našeg društva nizak nivo obrazovanja.
Kurir je u januaru minule godine pisao i o deci koja su se sankala na humkama u koje su položeni posmrtni ostaci 7.950 nevinih žrtava ustaških zločina u Sremskoj Mitrovici, među kojima i ostaci čuvenog slikara Save Šumanovića. Nakon našeg pisanja Muzej žrtava genocida zatražio je da grad preduzme sve kao bi smesta prestalo skrnavljenje spomen-groblja. Učenici osnovnih i srednjih škola u Sremskoj Mitrovici počeli su već u februaru da se edukuju o ustaškim i nacističkim zločinima tokom Drugog svetskog rata. Kad budu imali znanje o zločinima i zločincima, imaće i pijetet prema žrtvama.
- Društvene mreže povlače različite igre, zabave i pesme zarad podizanja pažnje. To je slučaj i ovde. Strašno je ako omladina zna ili, još gore, ako uopšte ne zna pozadinu i istoriju ovog mesta. Institucije moraju da reaguju i uvedu društvene mreže u
Krivični zakonik, jer su negativni sadržaji na njima popularni i zbog toga se šire - naglašava Radovićeva:
Javnosti nepoznata osoba je bez potrebnog rešenja o zauzeću javne površine pokušala da postavi zabavni park na prostoru ispred stadiona "Čika Dača" u Kragujevcu, u neposrednoj blizini spomen-parka, ali vrlo brzo je bila osujećena zahvaljujući hitnoj reakciji nadležnih službi. Komunalna policija je izašla na teren, izdala rešenje o uklanjanju ovih objekata i zatvorila lokaciju. Time je sprečeno nelegalno zauzimanje javne površine i eventualna provokacija na prostoru od izuzetnog značaja za Grad i mestu sećanja na žrtve Šumarica.
- Zakazali smo kao društvo kad su te stvari u pitanju, zakazale su i vaspitnoobrazovne ustanove. Ako forsiramo loš sadržaj, širimo impulse da je on prihvatljiv.
Istoričar Predrag Marković podseća da je ovo mesto simbol najstrašnijeg stradanja našeg naroda.
- Treba odrediti i ograničiti šta treba da se dešava na prostoru spomen-parka i muzeja u odnosu na javni prostor - ističe Marković.
Spomen-park "Kragujevački oktobar" najavio je da će sutra u 11 časova kod spomenika streljanim đacima i profesorima biti organizovana manifestacija Veliki školski čas scenskim izvođenjem poeme "Srce zemlje" Dragana Boškovića.
- Umetničkom delu programa prethodiće moleban kragujevačkim novomučenicima u 10.30 i polaganje venaca delegacija. I ovog 21. oktobra zajedno još jednom šaljemo poruku mira u znak sećanja na naše stradale sugrađane.
Inače, ovo nije jedino u nisu skandaloznog ponašanja omladine na mestima gde su život izgubili naši preci. Kurir je u više navrata pisao o memorijalnom parku u Jajincima i prostoru kraj spomenika posvećenog hiljadama žrtava iz Drugog svetskog rata koje su neki iskoristili za sunčanje ili roštiljanje. Pojedinci su čak ovde slavili i dečje rođendane uz muziku i balone.
Jezive činjenice i brojke
- Samo u jednom danu Nemci ubili 2.264 ljudi, od toga 300 dece!
- Zajedničkim delovanjem partizana i četnika, 29. septembra 1941. godine oslobođen je Gornji Milanovac, a zarobljeno je 70 nemačkih vojnika
- U Kragujevcu je bio stacioniran nemački 3. bataljon 749. puka 717. divizije, poslat da oslobodi zarobljenike
- Zbog neuspeha su spalili Gornji Milanovac, a ka Kragujevcu su poveli 133 taoca
- General Franc Beme je 10. oktobra 1941. naredio da se u Srbiji za svakog ubijenog nemačkog vojnika ili folksdojčera strelja 100 civila, zarobljenika ili talaca, a za svakog ranjenog 50
- Ova naredba je tokom jeseni 1941. godine primenjena na više mesta u Srbiji, poput Kraljeva i Draginjca
- Neposredan povod za masovna ubistva u Kragujevcu i okolini bili su nemački gubici od 14. do 16. oktobra 1941, tokom borbi s partizanima i četnicima na putu Kragujevac - Gornji Milanovac
- Tada je ubijeno 10, a ranjeno 26 nemačkih vojnika
- Major Oto Deš, komandant 749. puka, naredio je komandantu 3. bataljona, kapetanu Francu Fidleru, i komandantu 1. bataljona 724. puka, majoru Paulu Kenigu, da izvrše odmazdu prema ranije izdatim uputstvima generala Bemea
- Odmazda je podrazumevala streljanje 2.300 civila zbog gubitaka od 14. do 16. oktobra
- 18. oktobra uveče u Kragujevcu su počela prva hapšenja
- 19. oktobra u selima oko Kragujevca streljano je 415 civila, a streljanje je preživela 21 osoba
- 20. oktobra je uhapšeno više hiljada Kragujevčana, među kojima je bilo i više stotina đaka kragujevačkih škola
- Zatvoreni su u četiri topovske šupe na periferiji grada
- Oko 18 sati izvedena je na streljanje prva grupa od 123 muškarca i žene. Iz ove grupe 10 je preživelo
- Videvši kakva ih sudbina čeka, zatočeni su, ukoliko su imali na čemu, ispisivali poslednje poruke najdražima, a muzej čuva 42 potresne poruke
- 21. oktobra u 7.00 časova iz topovskih šupa Nemci su počeli da izvode grupe i odvode ih na streljanje. Ubijanje je završeno do 14 sati
- Samo tog dana streljana su 2.264 Kragujevčana, a 31 je preživeo streljanje
- Najpotresniji segment ovog užasa jeste to što su među streljanima bili 261 dečak srednjoškolskog uzrasta i 40 dece uzrasta od 11 do 15 godina
- Prekobrojne su Nemci pustili, oko 250 ljudi ostavljeno je da budu taoci, dok je oko 200 izdvojeno i oni su danima sahranjivali ubijene
- Major Paul Kenig nadmašio je u surovosti i odredbu naredbe generala Franca Bemea "100 za jednoga" i tokom tri dana izveo na streljanje 2.854 muškarca i žene, od kojih je 2.794 streljano, a 62 preživelo
- Streljanje u Kragujevcu oktobra 1941. godine predstavlja jedan od najvećih zločina nemačke vojske u Drugom svetskom ratu
- Velika pesnikinja Desanka Maksimović napisala je "Krvavu bajku", poemu o ovom masakru
- Prostor na kome je izvršeno streljanje je 1953. pretvoren u memorijalni park. Na ulazu je podignut monumentalni muzej "21. oktobar"