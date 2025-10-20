Spomen-park "Kragujevački oktobar" najavio je da će sutra u 11 časova kod spomenika streljanim đacima i profesorima biti organizovana manifestacija Veliki školski čas scenskim izvođenjem poeme "Srce zemlje" Dragana Boškovića.

- Umetničkom delu programa prethodiće moleban kragujevačkim novomučenicima u 10.30 i polaganje venaca delegacija. I ovog 21. oktobra zajedno još jednom šaljemo poruku mira u znak sećanja na naše stradale sugrađane.