Slušaj vest

Od 12. do 20.oktobra 1944. godine, tokom Drugog svetakog rata, oslobođen je Beograd kroz Beogradsku operaciju u kojoj su učestvovale snage sovjetske Crvene armije i jedinice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.

Za Kurir televiziju svoje svedočenje iznela je Marija Bojić, ćerka Milana Kašanina, koja danas ima 90 godina i prvi put javno govori o danima okupacije i oslobođenja.

Kako je saznala da se nešto događa

- Nemci su inače bili u Beogradu, vojnici na ulicama, ali tog dana, 17. oktobra, oni su počeli da dovoze topove, tenkove i da se grupišu. Mi smo tada znali da je počelo oslobađanje Beograda, išli su od zgrade do zgrade, tražili da se zaključaju vrata, da stanari siđu u podrum i da ne izlaze. Primetili smo da je jedan tenk ispred našeg salona i moj otac sa majkom reši da je to opasno jer će Rusi u tom nadiranju gađati taj tenk i da će sigurno neka granata upasti u naš stan. Zato smo u poslednjem trenutku sišli do ćoška nekoliko kuća i sišli u podrum. Tu nismo bili samo mi, već još nekoliko stanara.

Svedočenje preživele Marije Bojić: Prvi put govori o danima okupacije i oslobođenja Beograda Izvor: Kurir televizija

Ulične borbe

- Kako smo se zaključali, borbe na ulicama su gotovo počele. Na svakom spratu, u svakom stanu, na svakom prozoru, bili su nemački vojnici koji su od gore pucali ili bacali bombe. Ušli su u naš stan preko balkona, a tu je bio naš pas kojeg su ubili, polili benzinom našu kuću i upalili. Sve je popadalo, nije bilo prozora, niti vrata. Izuzetna biblioteka mojeg oca je izgorela. Taj izazvan požar je išao sve do balkona gde se zaustavio i do kraja kupatila.

Posle rata

- Nismo mogli tu da boravimo posle rata. Stan je izgoreo, a nas šestoro je 20. oktobra, ranom zorom kada smo mogli i kada su Nemci napustili ovaj deo grada, izašli smo i porodica nije imala kuda da ode, pa smo se podelili moja braća kod drugova, jedan brat je kod tatinog prijatelja, mama i ja smo bile na drugom mestu, a otac isto odvojeno. Mi smo punih godinu dana živeli bez stana, svako je bio na drugom mestu, ponekad smo se nalazili na ulici da se vidimo.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.